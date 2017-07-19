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Türkiye sınırında sıcak çatışma!

Suriye'de Esed rejimi karşıtı gruplar Ahraru'ş Şam ve Heyet Tahrir Şam arasındaki çatışmalar, Cilvegözü sınır kapısının karşısındaki Babül Hava kapısının yakınına sıçradı

Türkiye sınırında sıcak çatışma!

Suriye'de Esed rejimi karşıtı gruplar Ahraru'ş Şam ve Heyet Tahrir Şam arasındaki çatışmalar, Cilvegözü sınır kapısının karşısındaki Babül Hava kapısının yakınına sıçradı

19 Temmuz 2017 Çarşamba 17:29
Türkiye sınırında sıcak çatışma!
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SURİYE'DE Beşşar Esed rejimi karşıtı Ahraru'ş Şam ve Heyet Tahrir Şam (Şam Kurtuluş Kurulu) arasında yoğun çatışmalar, Türkiye'nin Cilvegözü sınır kapısı karşısındaki Babül Hava sınır kapısına yaklaştı.
 Ahraru'ş Şam ve Heyet Tahrir Şam'a bağlı bazı gruplar arasında dün akşam saatlerinde çatışma çıktı.
 ÇATIŞMALAR SINIR KAPISINA DAYANDI
 Heyet Tahrir Şam, öğleden sonra, Türkiye sınırına yaklaşık 12 kilometre mesafedeki, Sarmada ve Dana ilçelerinin büyük kısmı ile İkarda bölgesini ele geçirdi.
 Ahraru'ş Şam ise Salkin beldesindeki mahkeme bölgesi, Harim Kalesi, Cebelü'z Zeviye bölgesinin doğusunda hakimiyet sağladı.
 İki grup arasında çatışmalar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü sınır kapısının karşısında bulunan Ahraru'ş Şam kontrolündeki Babül Hava sınır kapısı civarına sıçradı.

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