Türkiye sarsıldı! Bakanlık harekete geçti

ADANA'DA Dr. Ece Ceyda Güdemek, Batman’da Cerrah Dr. Engin Karakuş, İstanbul’da tıp öğrencisi Yağmur Çavuşoğlu, aynı gün yaşamına son verdi. 2 hekim de intihar notlarında ağır çalışma koşullarını dile getirmişti. Ardı ardına yaşanan intiharlarla birlikte, sağlık çalışanlarının 36 saati bulan nöbetlerini ve ağır çalışma koşullarını gündeme gelmesi yankı uyandırdı. gazete Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre Sağlık- Sen, Sağlık Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, dün yaptıkları ortak toplantıda sağlık çalışanlarının şikâyet ve taleplerini değerlendirdi. Öğrenimine devam eden sağlık çalışanlarına kolaylık sağlanması kararı alınan toplantıdan çıkan, ağır çalışma koşullarını düzenleyecek kararlardan bazıları şöyle:

- Mazeret izinlerini senelik izinlerinden bağımsız kullanabilecekler.

- Sağlık Bakanlığı’nda çalışan eşlerin nöbet düzenlemesinde kolaylık sağlanacak.

- Muayene önceliği verilecek.

- eğitim mazeretine bağlı tayin olanların derslerine devam edebilmeleri için kolaylık sağlanacak.

- 2018’in ilk yarısında. görevde yükselme sınavının duyurusu yapılacak.

- Türk sSilahlı Kuvvetleri’nden devrolan hastanelerde çalışan personelin yıllık izinlerindeki hak kayıpları giderilecek.

- Hac organizasyonunda tüm sağlık çalışanlarının görevlendirilebilmesi için Diyanet İşleri Başkanlığı’yla görüşme gerçekleştirilecek

CHP DE İNTİHARLARI MECLİS’E TAŞIDI

CHP’nin doktor milletvekillerinden Murat Emir, son günlerde peş peşe gelen 3 intihar vakası üzerine, hekimleri intihara sürükleyen nedenlerle ilgili Meclis’te bir araştırma komisyonu kurulmasını istedi. Emir, TBMM Başkanlığı’na verdiği araştırma önergesinin gerekçesinde, hekimlerde intihar nedeniyle ölüm oranının diğer meslek gruplarına göre daha yüksek olduğunu, erkek hekimlerin toplumdaki diğer meslek gruplarındaki erkeklere oranla 2 kat, kadın hekimlerin 2-3 kat daha fazla intihar nedeniyle hayatını kaybettiği belirterek, “Çalışma sürelerinin uzun olması, yoğun iş baskısı, hekimlerden yüksek performans beklentisi ve tüm bunlara bağlı olarak yaşanan yoğun stres, intiharlara bağlı ölümleri beraberinde getirmektedir” denildi.

‘TÜKENMİŞLİK SENDROMU YAŞIYORLAR’

Özel olarak doktorların, genel olarak tüm sağlık çalışanlarının tükenmişlik sendromu yaşadığı, bunun temel sorumlusunun da iktidarın sağlık politikaları olduğunu ifade eden Emir, şunları dedi:

“Ülkenin geleceği olan hekimlerimizin, tükenmişlik içinde hayattan kolayca vazgeçebilmelerine yol açan ortamın sorumlusu, 15 yıldır iktidardaki AKP’nin yanlış sağlık politikalarıdır. Sağlıkta Dönüşüm Programı, hekimler ve sağlık emekçileri için yaşamı her gün daha da çekilmez hale getirmektedir. Sağlıkta gün geçtikte yeni ve ciddi sorunlar ortaya çıkmaya devam ediyor. Ne hastalar memnun ne sağlık çalışanları. Bu program nedeniyle hekimlerimiz, performansa dayalı sistem nedeniyle 3 dakikada 1 hasta muayene etmek zorunda bırakılmalarının bedelini canlarıyla ödüyor.”

‘DAHA ÖNCE DE İNTİHARA KALKIŞTI’ İDDİASI

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Çavuşoğlu’nun intiharının nedeni, sırrını koruyor. Çavuşoğlu’nun yakınları, kendisinin hayat dolu ve güler yüzlü, ailesiyle ve çevresiyle barışık biri olduğunu söylerken, “İntiharına anlam veremiyoruz” dedi. Lise arkadaşı F.A. ise genç kızın lise 1’inci sınıfta da intihara kalkıştığını öne sürdü. Çavuşoğlu’nun, önceki gün Beylikdüzü Gürpınar Mezarlığı’nda toprağa verildiği öğrenildi.