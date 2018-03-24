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Türkiye onu dudaklarıyla tanımıştı! İşte son hali

Silikon mağduru hemşire Merve Keleş’in dudakları Adana’da bir doktor tarafından uygulanan tedavi yöntemiyle eski haline döndü

Türkiye onu dudaklarıyla tanımıştı! İşte son hali

Silikon mağduru hemşire Merve Keleş’in dudakları Adana’da bir doktor tarafından uygulanan tedavi yöntemiyle eski haline döndü

24 Mart 2018 Cumartesi 18:23
Türkiye onu dudaklarıyla tanımıştı! İşte son hali
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KENDİSİNİ doktor olarak tanıtan bayan kuaförüne dudak silikonu yaptırdıktan sonra dudaklarını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalan hemşire Merve Keleş’in dudakları Adana’da bir doktor tarafından uygulanan tedavi yöntemiyle eski haline döndü. Çukurova Üniversitesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hemşire olarak görev yapan 22 yaşındaki Merve Keleş yaklaşık 11 ay önce arkadaşı aracılığıyla tanıştığı ve internette kendisini estetik uzmanı olarak tanıtan bayan kuaförü Soner G.'ye dudaklarına dolgu yaptırdı. Azerbaycan'da eğitim gördüğünü öne süren Soner G.'ye önce 500 TL’ye geçici dolgu yaptıran Keleş, dolgu bir haftada eriyince, bu kez bin liraya silikon dolgu yapılması konusunda anlaştı. Kliniği tadilatta olduğu için işlemi evde yapacağını söyleyen kuaför, 12 Nisan Çarşamba günü hemşire Merve Keleş'e operasyonu yaptı.Operasyondan hemen sonra dudakları şişmeye başlayan ve dudaklarını kaybetme ile karşı karşıya kalan Merve Keleş hastaneye başvurdu. Keleş, o günden bu yana hastanede kalıp tedavi gördü. Silikon mağduru Keleş’in doktoru uyguladığı tedavi yöntemiyle, düzelmesi zor ve riskli olan dudağı eski haline döndürmeyi başardı. Bu başarısını da sosyal medya hesabından paylaşarak, “Merve’nin son durumunu çok soran var. İşte buyurun an itibariyle son durumu bu. Yani bazılarının düşündüğü gibi tekrar aktifleşme durumu olmadı” ifadelerini kullandı.

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Son Güncelleme: 24.03.2018 18:25
Anahtar Kelimeler:
Silikon MağduruDudakGündem
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