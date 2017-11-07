Türkiye'nin günlerce konuştuğu yarbay siyasete girdi

ŞIRNAK'TA şehit olan kardeşi için yaptığı isyanla gündeme gelen Yarbay Mehmet Alkan, CHP'ye üye oldu.

ROZETİ KILIÇDAROĞLU TAKTI

Mehmet Alkan, CHP grup toplantısı yapılmadan önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun davetiyle kürsüye geldi. CHP'ye üye olan Alkan'ın rozetini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu taktı.

Kılıçdaroğlu, Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada şöyle konuştu: "Yarbay Mehmet Alkan aramıza hoşgeldi, şeref verdi. Kardeşi Yüzbaşı Ali Alkan, Beytüşşebap'ta şehit oldu. O bütün şehitler gibi, gaziler gibi bizim onurumuz. Sevgili yarbayım aramıza hoşgeldiniz."

İşte Kılıçdaroğlu'nun Yarbay Mehmet Alkan'a rozetini taktığı o anlar: