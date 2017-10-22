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Türkiye'nin "gökyüzündeki yeni askerleri" sahaya iniyor

"Türkiye'nin gökyüzündeki yeni askerleri" olarak nitelendirilen "kamikaze drone"ların seri üretimine ve güvenlik güçlerine sunulmasına başlandı - Türkiye, teslimatları hızla gerçekleştirilecek "kamikaze ve keşif droneları"yla hem yeni bir vurucu güce kavuşacak hem de "sürü teknolojisi"nde önemli bir adım atacak

Türkiye'nin "gökyüzündeki yeni askerleri" sahaya iniyor

"Türkiye'nin gökyüzündeki yeni askerleri" olarak nitelendirilen "kamikaze drone"ların seri üretimine ve güvenlik güçlerine sunulmasına başlandı - Türkiye, teslimatları hızla gerçekleştirilecek "kamikaze ve keşif droneları"yla hem yeni bir vurucu güce kavuşacak hem de "sürü teknolojisi"nde önemli bir adım atacak

22 Ekim 2017 Pazar 11:38
Türkiye'nin "gökyüzündeki yeni askerleri" sahaya iniyor
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TÜRK savunma sanayisinin son dönemde  en dikkat çeken ürünlerinden olan ve "Türkiye'nin gökyüzündeki yeni askerleri"  olarak nitelendirilen "kamikaze drone"lar sahaya çıkmaya hazırlanıyor.  Savunma Sanayii Müsteşarı ve Savunma Teknolojileri Mühendislik AŞ  (STM) Yönetim Kurulu Başkanı İSMAİL DEMİR,  yaptığı açıklamada, STM  tarafından geliştirilen ve ilk kez 13'üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda  sergilenen "kamikaze drone"ların seri üretimine başlandığını bildirdi.

Demir, güvenlik güçlerine bugüne kadar deneme amaçlı bazı ürünler  sunulduğunu, seri üretimle birlikte teslimatların en kısa zamanda  gerçekleştirilmesi yönünde talimat verildiğini belirtti.

TEK BAŞINA DÜŞMANA SALDIRAN YİĞİT: ALPAGU

 Türkiye, STM tarafından milli olarak geliştirilen Otonom Taktik Vurucu  Sabit Kanatlı Drone  "ALPAGU", Otonom Do?ner Kanatlı Vurucu Drone "KARGU" ve  Otonom Do?ner Kanatlı Kes?if Drone "TOGAN" ile hem ilave operasyonel güce kavuştu  hem de "sürü teknolojisi" alanında önemli bir adım attı.

 Seri üretimine başlanan "drone"ların isimleri öz Türkçe ve savunmayı  hedefleyen askeri ikonlardan seçildi.   Asimetrik harp ve terörle mücadele  operasyonlarının en kritik ekipmanlarından biri olmaya aday ALPAGU, eski  Türkçe'de "tek başına düşmana saldıran yiğit" anlamını taşıyor.  Tek bir er tarafından taşınabilen ve lançerden ateşlenebilen  ALPAGU, tespit ve küçük ölçekli tehditleri etkisiz hale getirme görevlerini  yapabiliyor.

ALPAGU, özgün görünümü ve gerçek zamanlı görüntü işleme ve  derin öğrenme algoritmalarıyla sabit veya hareketli hedeflere karşı etkin  kullanılabiliyor.   Sistem; sabit kanatlı drone, lançer ve yer kontrol bileşenlerinden  oluşuyor.       ALPAGU'nun, gündüz ve gece etkin operasyon, tali zararları en az  olacak şekilde otonom hassas vuruş, hareketli hedeflere yönelim, görevi terk  veya kendini imha gibi kabiliyetleri bulunuyor.   Hazırlık süresi azami 45 saniye, menzili 5 kilometre, ağırlığı 3,7  kilogram olan ALPAGU, azami 400 metre irtifaya, en yüksek 80 kilometre/saat hıza  ulaşabiliyor.

DÖNER KANATLI KAMİKAZE: KARGU

"Dağ başındaki gözlem kulesi" ve "atmaca" anlamlarına gelen KARGU ise  döner kanatlı kamikaze sınıfında bulunuyor.  KARGU, yapısal farkının dışında operasyonel anlamda ALPAGU ile benzer  görevleri yerine getiriyor. Menzili ve hazırlık süresi ALPAGU'yla aynı olan KARGU, bin metre azami  irtifaya 72 kilometre/saat hıza çıkabiliyor. KARGU, 6,3 kilogram ağırlığa sahip  bulunuyor.

KESKİN GÖZ :TOGAN

 "Doğan" anlamına gelen TOGAN ise genel maksatlı keşif ve gözetleme  görevlerinde kullanmak üzere özgün görev planlama yazılımı, otonom zeka ve  harekat kabiliyetleriyle dikkati çekiyor.

TOGAN, özgün görünümlü ve gerçek zamanlı görüntü işleme ve derin öğrenme algoritmalarıyla sabit veya hareketli nesnelere karşı etkin olarak  kullanılabiliyor. TOGAN, 30 kat optik yakınlaştırma, 2 eksen stabilize özgün POD gibi  kabiliyetler barındırıyor.  Operatöre gerek kalmaksızın uçuş görevini yerine getirebilen,  hareketli veya hareketsiz tehditleri otomatik belirleyip sınıflandırabilen  TOGAN'dan, gece ve gündüz operasyonlarında yararlanılabiliyor.   TOGAN, 5 kilometre menzile, 40 dakika görev süresine sahip ve bin  metre azami irtifaya, 72 kilometre/saat azami hıza çıkabiliyor.

 Hazırlık süresi diğer "drone"lar gibi 45 saniyeyle sınırlı TOGAN'ın  ağırlığı ise 7,5 kilogramı buluyor.  TOGAN'ın, sürü zekasının ilk milli örneğini teşkil etmek üzere,  "kamikaze drone"lar KARGU ve ALPAGU ile birlikte "çoklu drone harekatı" yapacak  şekilde kullanılması planlanıyor.
 

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Anahtar Kelimeler:
DroneIsmail DemirSTM
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