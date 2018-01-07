Türkiye'nin en büyük tesisinin temeli atıldı

GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan Türkiye'nin en büyük İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisinin temeli, düzenlenen görkemli bir törenle atıldı. 103 milyon TL bütçeli tesis, 2018 yılının sonunda hizmete alınacak.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK İLERİ BİYOLOJİK ARITMA TESİSİ

Çevre ve insan sağlığı açısından Gaziantep için önemli bir yatırıma daha imza atan Büyükşehir Belediyesi, son yıllarda yürüttüğü altyapı çalışmalarıyla dikkati çekmeyi başardı. Şehrin artan nüfusuna ve gelişen sanayisine paralel olarak Merkez Atık Su Arıtma Tesisinin yükü ağırlaşınca Büyükşehir harekete geçti, Türkiye'nin yapımı devam eden en büyük İleri Biyolojik Arıtma Tesisini kurmaya karar verdi, 2017 Nisan ayında tesisin yapımına başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 120 dönümde yapımı devam eden İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisin temelini, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'le birlikti attı.

ŞİMŞEK: GAZİANTEP İŞİ BİLİYOR

İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisinin temel atma töreninde konuşan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, hayat anlamına gelen suyun medeniyetin de temeli olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin su fakiri bir ülke olduğunu vurgulayan Şimşek, "Uzun projeksiyona baktığımızda sorunlar yaşayabileceğimiz bir coğrafyadayız. O yüzden şimdiden geleceği planlamalıyız. O yüzden bu tesis de ayrı bir önem kazanıyor. Uzun vadeli uluslararası vadeli yapılan bu tesis daha da anlam kazanıyor. Çünkü imkanlar kısıtlı ve bir sürü proje yarışıyor. Demek ki Gaziantep işi biliyor" diye konuştu.

Büyük bir proje olan tesisin, şu an da inşaatı devam eden Türkiye'deki en büyük tesis olduğunu anlatan Şimşek, o yüzden Gaziantep'in yine farkını ortaya koyup liderlik yaptığını belirtti.

GAZİANTEP HAKİKATEN ÖRNEK BİR ŞEHİR

Çalışmalar neticesinde 2060'lı yıllara kadar Gaziantep'in su sorununun çözüleceğine dikkati çeken Şimşek, şöyle konuştu: "Hükümet olarak hem yerel idarelere ciddi kaynak ayırıyoruz hem de uluslararası kaynaklara ulaşma konusunda da destekler veriyoruz. Gaziantep hakikaten örnek bir şehirdi. Geçmişte bu belediye, çok büyük borç yüklerinin altındaydı. Altyapıda muazzam eksiklikler vardı. 2007'de geldiğimizde bile yeni coşku vardı. Şimdi ise altyapıda kentsel dönüşümde büyük bir çalışma hamlesiyle karşı karşıyayız. GAZİRAY projesi hızla yapılıyor. Bunları yeterli görmüyoruz. Söz verdiğimi tüm projeleri hayata geçireceğiz. Merkezi yönetim olarak sağlıkta eğitimde çağ atlatmakla kalmayıp, ulaştırmada altyapıda da gerekli desteği vererek Gaziantep'in sadece Ortadoğu'da değil yakın coğrafyamızın tamamında kültür, sanayi ve ticaret merkezi olmasını öngörüyoruz."

Vatandaşlardan istikrarın sürmesi için çalışmalar yapmasını isteyen Şimşek, hep birlikte daha büyük bir ülke inşa etmeyi arzuladıklarını aktardı.

GÜL: SACIR DERESİ EN BÜYÜK MESELEYDİ

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sacır deresinin Gaziantep'in en büyük meselelerinden biri olduğunun altını çizerek, "Seçim döneminde gerek Oğuzeli gerekse de Gazianteplilerle ne zaman bir araya gelsek Sacır meselesi gündeme gelirdi. O dönem söz verdik ve 103 milyonluk bir bedelle İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi şehrimize kazandırıyoruz. Siyaset sorunları çözmektir. Siyaseti talep etmek, makam için değil millete hizmettir, fedakârlıktır. Millete efelik, efendilik taşlanmaz, millete sadece hizmetkar olunur. Sadece milletin talimatını yerine getiren siyasetçiler olur. Bu anlayışla Gaziantep'imize önemli yatırım kazandırdık. Hükümetimiz ve yerel yönetimlerimiz hizmetlerini insan odaklı sürdürmektedir. Çevre kirliliğinin önlenmesi ve temiz su kullanımı anlamında çocuklarımızın çok daha iyi yetişmesi için çok önemli bir adım atıyoruz. Hükümetimizin güçlü duruşu yerel yönetimlerin vizyonu önemli yatırımları ve eserleri insanlarımıza kazandıracaktır. Söz verilen tarihten önce bitirilecek bu yatırımla su meselesi çözülecek. Atık su problemi kalmayacak. Sacır deresi daha temiz akacak, çevreye zarar vermeyecek" diye konuştu.

ŞAHİN: UÇAN KUŞLAR, TOPRAK VE SU BİZE EMANET

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yapılan işin hızla yaşama dokunduğunu gördüğü zaman bir belediye başkanı olarak çok mutlu olduğunu bildirdi.

Şahin, şöyle devam etti: "Böyle bir ekibin bir parçası olduğumu için Allah'ıma şükür ediyorum. Doğa, uçan kuşlar, toprak, su bize emanet. Bu emanetlere hakkını vererek sahip çıkarak, sağlıklı bir şekilde geleceğe taşımak için Allah'ımız, bizlere büyük bir sorumluluk verdi. Herkes kendi görev alanı içerisinde bakanlar, milletvekilleri ve arkadaşlarımız bu şuur ve bilinçle yolumuza devam ediyoruz.

DÜNYADAKİ CENNETTEYİZ

Görev alanımız içerisinde su altyapı kanalizasyon, yağmur suyu ve arıtma tesisleri en önemli alanımızdı. Tüm ekibimizle, şehrin 2023 ve 2071 hedeflerine ulaşabilmesinin yanı sıra yeşil bir Gaziantep için bu bölgenin ne kadar önemli olduğunu gördük. Karpuzatan bölgesinde toprak kıpkırmızı, su dünyanın en kaliteli suyu, yeşil yemyeşil bir yeşil, dünyadaki cennetteyiz. O zaman yüce rabbim cenneti bu bölgeye verdiyse bize düşen görev onları koruyarak kullanmaktır.

BİRÇOK BELEDİYE BİZDEN YARDIM ALIYOR

Acil eylem planı kapsamında orta ve uzun vademi projeleri çıkarttık. Bu noktada Ankara ile bağlantımız güçlüydü, sağlam koordinasyon çerçevesinde biz de iyi projeler hazırladık, iyi bir biçimde bunu kullanmak, bütçesini iyi bulmak. Bu çalışmayı Japonlarla ortak yürüttük. Jika kredisini en hızlı kullanan büyükşehir belediyesi biz olduk. Vizyonu geniş ileriyi iyi görebilen derdi bilen bir ekiple çalışmanın avantajıyla sisteme dahil olduk. Birçok belediyeler bizden bu konuda yardım alıyor.