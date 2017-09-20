Türkiye-İran sınır toplantısı yapıldı

HAKKARİ Valiliği ve İran’ın Urumiye Valiliği arasında gerçekleşen sınır toplantısına Vali Cüneyit Orhan Toprak başkanlığındaki 18 kişilik heyet ile Urumiye’den 16 kişilik heyet katıldı.



Urumiye Polisevi’nde gerçekleşen toplantıda; her iki ülke sınırında yaşanan problemler, sınırın genel güvenliği, sınırda yapılan ticaretle ilgili sorunlar ve bunlara ilişkin çözüm önerileri görüşüldü. Toplantıda alınan kararlar karşılıklı olarak imzalandı.

