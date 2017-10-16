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'Türkiye ile iş birliği menfaatimize'

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Mogherini, "Her durumda Türkiye ile sadece diyaloğu değil, aynı zamanda pek çok alanda iş birliğini güçlü tutmak güvenlik açısından menfaatimize" ifadelerinde bulundu

'Türkiye ile iş birliği menfaatimize'

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Mogherini, "Her durumda Türkiye ile sadece diyaloğu değil, aynı zamanda pek çok alanda iş birliğini güçlü tutmak güvenlik açısından menfaatimize" ifadelerinde bulundu

16 Ekim 2017 Pazartesi 20:52
'Türkiye ile iş birliği menfaatimize'
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AVRUPA Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik  Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, "Her durumda Türkiye ile sadece diyaloğu değil, aynı zamanda pek çok alanda iş birliğini güçlü tutmak güvenlik açısından menfaatimize." dedi. 

Mogherini, Lüksemburg'da AB'nin 28 üyesinin dışişleri bakanlarını bir  araya getiren Dış İlişkiler Konseyi Toplantısı bitiminde açıklamalarda bulundu.

Bakanların, Türkiye’yle AB ilişkilerini dış politika açısından  değerlendirdiklerine dikkati çeken Mogherini, Dışişleri Bakanı Mevlüt  Çavuşoğlu'yla sabah saatlerinde telefonda konuştuğunu, Suriye'nin özellikle  kuzeyinde, gerilimi azaltma bölgesinde yer alan İdlib ve Rakka’da yaşananlar ile  Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki gelişmeleri ele aldıklarını anlattı.

Mogherini, "Türkiye'yi sadece bir aday ülke olarak görmüyoruz.  Türkiye, aynı zamanda bizim için bölgesel krizlerden terörle mücadeleye kadar pek  çok açıdan önem taşıyan bölgesel bir oyuncu. Ulaşım, enerji, terörle mücadele,  Suriye ve Irak gibi konularda partner bir ülke. Aynı zamanda, İran'la sınırı olan  bir NATO müttefiki. Bu noktaları birleştirirsek, her durumda Türkiye ile sadece  diyaloğu değil, aynı zamanda pek çok alanda iş birliğini güçlü tutmak güvenlik  açısından menfaatimize." diye konuştu.

Dışişleri bakanlarının görüşlerini bu hafta Brüksel'de  gerçekleştirilecek AB Liderler Zirvesi'nde gündeme getireceğini belirten  Mogherini, liderlerin, Türkiye'yle ilişkileri sadece katılım müzakereleri  kapsamında değil, dış ilişkiler ve bölgesel açılardan da değerlendireceğini  anlattı.

Mogherini, AB mali yardım fonlarını, Türkiye'deki sivil toplum  kuruluşları ve insan hakları savunucularını desteklemeye yoğunlaştırdıklarını  söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
AB Dış İlişkilerGüvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Mogherini
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