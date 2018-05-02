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Türkiye ile Güney Kore'den ortak açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Güney Kore temasları devam ederken tarihi buluşmaya ilişkin Türkiye ve Güney Kore'den çok önemli bir ortak açıklama geldi. Türkiye ile Güney Kore arasındaki ortak açıklamaya göre, iki lider, Türkiye tarafından öncelik verilen "2023 Vizyonu"nun başarıyla gerçekleştirilmesi için yakın iş birliğinde bulunma hususunda mutabık kaldı.

Türkiye ile Güney Kore'den ortak açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Güney Kore temasları devam ederken tarihi buluşmaya ilişkin Türkiye ve Güney Kore'den çok önemli bir ortak açıklama geldi. Türkiye ile Güney Kore arasındaki ortak açıklamaya göre, iki lider, Türkiye tarafından öncelik verilen "2023 Vizyonu"nun başarıyla gerçekleştirilmesi için yakın iş birliğinde bulunma hususunda mutabık kaldı.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 13:45
Türkiye ile Güney Kore'den ortak açıklama
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İki ülke arasındaki ortak açıklamada şunlar kaydedildi:

Türkiye ile Güney Kore arasındaki ortak açıklamaya göre, iki lider, Türkiye tarafından öncelik verilen "2023 Vizyonu"nun başarıyla gerçekleştirilmesi için yakın iş birliğinde bulunma hususunda mutabık kaldı.

Türkiye ile Güney Kore arasındaki ortak açıklamaya göre, ulaşım, altyapı, enerji ve savunma sanayi alanları dahil olmak üzere iş birliği projelerini genişletmeye yönelik çabaları sürdürme hususunda anlaşıldı.

Türkiye ile Güney Kore arasındaki ortak açıklamaya göre, iki lider, dünya barışı ve istikrarıyla, terör ve mülteci krizi gibi küresel ölçekteki çeşitli konularda iş birliği yapma hususunda mutabık kaldı.

Türkiye ile Güney Kore arasındaki ortak açıklamaya göre, iki lider, Filistin ve Suriye dahil olmak üzere Ortadoğu'daki durum hakkında görüş alışverişinde bulundu, Suriye'deki ihtilafın kalıcı siyasi bir çözüme kavuşturulması ve insani krize çözüm bulunması için uluslararası toplumun ortak çaba göstermesi gerektiğini dile getirdi.

LİDERLER İMZA TÖRENİNE KATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile heyetler arası görüşmesi sonrasında iki ülke arasında yapılan anlaşmaların imza törenine iştirak etti.

Başkent Seul'de, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda baş başa ve heyetler arası görüşme sonrasında iki lider, Türkiye ile Güney Kore arasındaki anlaşma törenine katıldı.

İki ülke arasında "Yükseköğretim Alanında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptı", "Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Uydu ve Uzay Teknolojileri Alanlarında Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinde İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı", "Sanayi ve Enerji Bakanlığı Arasında Sanayi İşbirliği Mutabakat Zaptı", "Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı" olmak üzere 4 anlaşma imzalandı.

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