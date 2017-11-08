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Türkiye ile ABD ilişkilerini silip atacak korkunç iddia

29 Kasım 2016'da Suriye'nin El Bab kentinde iki Türk astsubayının kaçırılarak şehit edilmesi olayını ÖSO içerisinde Pentagon bağlantılı bir grubun yaptığı iddia edildi

Türkiye ile ABD ilişkilerini silip atacak korkunç iddia

29 Kasım 2016'da Suriye'nin El Bab kentinde iki Türk astsubayının kaçırılarak şehit edilmesi olayını ÖSO içerisinde Pentagon bağlantılı bir grubun yaptığı iddia edildi

08 Kasım 2017 Çarşamba 11:57
Türkiye ile ABD ilişkilerini silip atacak korkunç iddia
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TÜRKİYE'NİN 24 Ağustos'ta terör tehdidine karşı  Suriye'nin Cerablus bölgesinden başlattığı 'Fırat Kalkanı Harekatı' 213 gün sürdü.  Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 71 şehit verdiği harekât döneminde  PKK ve DEAŞ işgalindeki 2 bin 100 kilometrekarelik alan terörden arındırıldı. TSK-ÖSO ittifakı ile 7 ayı aşkın süre teröre karşı veirlen mücadelenin en zorlu cephesi Bab oldu.

PKK'nın  Irak'tan başlayarak  Türkiye sınırı boyunca uzanacak terör koridoruna büyük darbe vuran harekâtın en kritik noktası Bab'ta Türk üsleri vuruldu ve farklı sabotajlar tertiplenerek Mehmetçiğin ilerleyişi durdurulmak istendi.

KORKUNÇ PENTAGON İDDİASI

Bab-Dane bölgesinde 29 Kasım günü 2 Türk astsubayı kaçırıldı. Olayın gerçekleştiği gün Türk askerlerinin tercümanlığını yapan Muhammed H.'ye ulaştı. Suriyeli tercüman, kaçırılma olayında ABD-Pentagon bağlantılı bir tugayın parmağı bulunduğunu söyledi.

Suriye'nin kuzeyindeki bir Türkmen köyünde doğup büyüyen Muhammed H., yaralı kurtulduğu olayı 'önceden hazırlanmış bir tuzak' diye niteleyerek şu bilgileri paylaştı:

"Olay günü sabah saatlerinde Kıvanç Kaşıkçı (24) ve Muhammed Duran  Keskin (28) adlı komutanlar beni arayarak muhalif bir Arapla görüşeceklerini ve benim de bu görüşmede tercümanlık yapmam gerektiğini söylediler. Ardından beni aldılar. Sonra görüşecekleri kişiyi de yanlarına aldılar ve hep birlikte Kifre bölgesinde yer alan Türk üssüne gittik. Giderken bir ÖSO grubundan silahlı kişilerin bulunduğu pikap bize korumalık yaptı.  İdlib'den gelen şahısla benim çevirmenliğim eşliğinde üste görüşen Astsubay Kaşıkçı ve Duran'la birlikte saat 13.00 sularında yeniden gittiğimiz güzergahtan dönüş için yola çıktık."

KORUMA GRUBU DÖNÜŞTE YOKTU

Kifre'ye giderken bize eşlik eden ve bölgede görev yapan ÖSO tugayına mensup askerler dönüşte bizimle gelmedi. (Bu tugay bölgede Pentagon ile bağlantılı 3 gruptan biri) Kısa bir süre gittik ve Dane köyü kırsalına geldik. Sadece bir bağ evinin olduğu alana geldiğimiz sıra yanımızdan geçen ve üzerinde iki kişinin olduğu bir motorsiklet bizi geçer geçmez ateş açmaya başladı. O an ileride bulunan zeytin ağaçları içerisinden 2 kişi daha çıkarak bize ateş etmeye başladılar. Saldırganlar ÖSO kıyafeti giymişlerdi. Kıvanç komutan, 'Bizi tanımadılar, bunlar ÖSO' diye bağırdı ve araçtan indi. O sırada Muhammed komutanın vurulduğunu gördüm. Silahlar aracın arka koltuğundaydı. Yalnızca otomatik tüfeklerden biri Kıvanç komutanın yanındaydı. Ancak aralıksız ateş açmaya devam edildiği için silahları almaya zaman bulamadık. Üçümüz de ön koltukta oturuyorduk.

200 METREDEKİ O GRUP

Araçtan inerek boş olan bağ evine girdik. Evin arka tarafındaki duvarların bir kısmı daha önce yıkılmıştı. Kıvanç komutan 'burada kalırsak sağ bırakmazlar, zeytin ağaçlarına doğru koşalım' dedi. Birlikte evdek çıkarak zeytin ağaçlarına doğru koşmaya başladık. Birkaç dakika sonra komutanı kaybettim. Ben ayağımdan yaralandım ancak en yakındaki kontrol noktasına ulaşmayı başardım. Ateş durunca Türk üssünü arayıp bize saldırıldığını söyledim.  Bülent Albayrak binbaşı bize 200 metre uzaklıktaki Pentagon grubuna haber verdi. Ancak 15 dakika süren silah seslerine rağmen kimse olaya müdahele etmedi. Saldırıyı haber alan Binbaşı Albayrak'ın talimatına rağmen o noktadan hiçbir asker olay mahalline gelmedi.

"TERCÜMANI SAĞ BIRAKMAYIN"

Ben Pentagon bağlantılı grubun kontrol noktasına geldiğimde telsizden, 'o tercüman sağ kalmamalı' anonsu yapıldı ve ben bunu duydum. Ancak  Bülent Albayrak komutan, grubun liderini arayarak, 'ben bölgeye geliyorum, tercüman ben gelinceye kadar kimseyle konuşmayacak ve kimse kendisine dokunmayacak' diye kesin talimat verdiği için bana herhangi bir müdahalede bulunamadılar. Bülent Binbaşı olay bölgesine gitti ancak Muhammed Duran ve Kıvanç komutanlar kaçırılmıştı.

PENTAGON'UN EMRİNDELER

Bize ilk saldırı, motorsikletteki teröristler tarafından yapıldı. Bu motorsikletler Pentagon bağlantılı grubun kontrol noktası tarafından geldiler. Yaşadıklarımızı Türk komutanlara tüm detaylarıyla anlattım. Bir süre beni yanlarına alarak korudular ve sonrasında tüm ÖSO gruplarına kesin talimat verildi. Kesintisiz dakikalarca devam eden silah seslerine rağmen hiç bir müdahelede bulunmayan grubun komutanı defalarca beni istedi ancak ben Türk subaylara, 'beni onlara göndermeyin' dedim, böylece hayatta kaldım." 

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Anahtar Kelimeler:
CerablusTürkiyeBülent AlbayrakSuriyeGüncel
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