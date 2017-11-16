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Türkiye iki ucundan sallandı: İzmir 3,2; Azerbaycan 5,1

İzmir ve Azerbaycan'dan art arda deprem haberi geldi. İzmir'deki depremin büyüklüğü 3,2 olarak açıklanırken Azerbaycan da 5,1 ile sallandı

Türkiye iki ucundan sallandı: İzmir 3,2; Azerbaycan 5,1

İzmir ve Azerbaycan'dan art arda deprem haberi geldi. İzmir'deki depremin büyüklüğü 3,2 olarak açıklanırken Azerbaycan da 5,1 ile sallandı

16 Kasım 2017 Perşembe 07:57
Türkiye iki ucundan sallandı: İzmir 3,2; Azerbaycan 5,1
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TÜRKİYE'NİN iki ucundan deprem haberleri geldi.

İZMİR, SAAT 22:37'DE 3,2 İLE SALLANDI

Boğaziçi Üniversitesi  Kandilli Rasathanesi ve  Deprem Araştırma Enstitüsü'nün merkez üssü  İzmir'in  Foça ilçesi açıkları olarak açıkladığı deprem saat 22.37'de gerçekleşti.

Merkez üssü  Ege Denizi olan depremin derinliği 17.4 kilometre, şiddeti de 3.2 olarak ölçüldü. Afet ve Acil Durum Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 3.1 olarak duyurdu. Deprem  Foça ve  Aliağa ilçelerinde hissedildi.

AZERBAYCAN'DA 5.1 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM 40 SANİYE SÜRDÜ

Batı ve kuzeybatı  Azerbaycan'da da 5.1 büyüklüğünde bir deprem oldu. Depremin yaklaşık 40 saniye sürdüğü belirtildi. Depremin  Gürcistan'nın doğu kesiminde de hissedildi. Depremin can kaybına ve hasara yol açmadığı bildirildi.

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