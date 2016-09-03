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12 Mart Günlük Burç Yorumu

Türkiye için bomba ihbarı yaptı, ABD sınırdışı etti

ABD'de bir gemide Türkiye için bomba ihbarı yapan E.Z, ABD tarafından sınırdışı edildi, havalimanında polis gözaltına aldı

Türkiye için bomba ihbarı yaptı, ABD sınırdışı etti

ABD'de bir gemide Türkiye için bomba ihbarı yapan E.Z, ABD tarafından sınırdışı edildi, havalimanında polis gözaltına aldı

03 Eylül 2016 Cumartesi 12:28
Türkiye için bomba ihbarı yaptı, ABD sınırdışı etti
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EMNİYET Genel Müdürlüğü’nün internet sayfasında yer alan on-line “155 ihbar hattı”na yapılan canlı bomba ihbarı, yetkilileri alarma geçirdi. İhbar hattına, “Mersin’in Gülnar İlçesi’nde yapılacak konserde canlı bomba kendisini patlatacak” iddiasında bulunuldu. Polis, söz konusu konserin Mersin’in düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümünde düzenleneceğini, aynı gün bir dizi kutlamanın yapılacağını belirledi.
GEMİNİN İNTERNET KAFESİNDE
Siber Suçlarla Mücadele ekibi de boş durmadı. Ekip, ihbarı yapan kişinin IP adresinin ABD/ Miami’de bulunan “Carnival Cruise Line” isimli bir denizcilik şirketine ait olduğunu tespit etti. Polis, “ABD 7/24 Ulusal Temas Noktası” ile iletişime geçti, son günlerde yaşanan terör olaylarını ve oluşan hassasiyeti dile getirerek yardım istedi. ABD Adalet Bakanlığı, durumun ciddiyeti üzerine ilgili şirketle iletişime geçti.
ABD’li yetkililer, şüphelinin IP adresinin ihbar sırasında Ensenada/ Meksika’da bulunan ve Long Beach/California’ya doğru yola çıkacak olan geminin internet kafesinde bir bilgisayara ait olduğunu bildirdi. Geminin güvenlik kameralarını da incelemeye alan yetkililer, paylaşımı yapan E.Z.’nin Türk vatandaşı olduğunu tespit etti. ABD’li yetkililer, bunun üzerine gemide çalışan E.Z.’yi sınırdışı etti. Türkiye’ye gönderilen E.Z., İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Atatürk Havalimanı’nda gözaltına alındı.
 
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