Türkiye iadesini istiyordu, onlar serbest bırakıyor...

MAHKEME, Timisoara şehrindeki mahkeme tarafından Oral'ın serbest bırakılmasına dair verilen önceki karara destek çıktı. Oral, Belçika'da siyasi sığınmacı konumunda bulunuyor.Türkiye'nin Romanya Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Oral'ın ‘sol görüşlü terörist grup'la bağlantısı olduğu iddiasıyla Türkiye tarafından istendiğini belirtti.Oral, adının Interpol listesinde olmasından dolayı 8 Temmuz'da Romanya sınırında gözaltına alınmıştı.Ancak AP'nin haberine göre o tarihten sonra Oral'ın adı listeden çıkarıldı.Avukat Bogdan Burgea, mahkemenin kararının ‘akıllıca ve doğru bir karar' olduğunu söyledi.