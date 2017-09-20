Türkiye depremin vurduğu Meksika'ya yardıma hazır

DIŞİŞLERİ Bakanlığından yapılan açıklamada, 19 Eylül 2017 tarihinde Meksika ’nın Puebla eyaletinde meydana gelen deprem in yüzlerce can kaybına ve hasara yol açtığının üzüntüyle öğrenildiği vurgulanarak, "Meksika halkının acısını paylaşıyor; hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerimizi iletiyor, yaralılara şifa diliyoruz. Dost Meksika Hükümeti ve halkıyla güçlü dayanışma duygularımızı yinelerken, ihtiyaç olması durumunda Türkiye’nin Meksika’ya elinden gelen desteği sağlamaya hazır olduğunu bildiriyoruz" denildi.

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