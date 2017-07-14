Türkiye'den İsrail'e tepki

DIŞİŞLERİ Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Bugün sabah saatlerinde Harem-i Şerif’te vuku bulan olaydan ve can kayıplarından üzüntü duyuyoruz. İsrail’in işgal altında tutmakta olduğu Doğu Kudüs’teki başta Harem-i Şerif olmak üzere dini mekanların kutsiyetine ve tarihi statüsüne saygı gösterilmesinin insani ve hukuki gereklilik olduğunu hatırlatırız. Bu çerçevede Harem-i Şerif’in olay sonrasında İsrail tarafından uygulamaya konulan giriş yasağı derhal kaldırılmak suretiyle ibadete açılması ve sükunetin biran önce sağlanması gerekmektedir” denildi.
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