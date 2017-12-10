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Türkiye'den Google'a uyarı!

Android telefon uygulamaları nedeniyle tüm dünyada soruşturulan Google'a Türkiye'den de uyarı geldi. Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, "Israr sürerse yaptırım gelir" dedi

Türkiye'den Google'a uyarı!

Android telefon uygulamaları nedeniyle tüm dünyada soruşturulan Google'a Türkiye'den de uyarı geldi. Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, "Israr sürerse yaptırım gelir" dedi

10 Aralık 2017 Pazar 17:17
Türkiye'den Google'a uyarı!
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RUSYA'NIN anti-tekel yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle 6.8 milyar cezaya çarptırdığı Google, Türkiye'de de mercek altına alındı. Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, Android telefonlardaki uygulamalarda Google'a öncelik verildiği için yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceği mesajı verdi.

"SÜREÇ DEVAM EDİYOR"

Bir grup basın mensubuyla gündemdeki konuları değerlendiren Torlak, Google'a yönelik rekabeti engelleme ve kartel oluşturmaya ilişkin soruşturmaya değindi. Torlak, "Google'ın mobil işletim sistemi (Android) ve mobil uygulama sunumuna (Google Play) ilişkin davranışlarına yönelik şikâyetler bulunuyor. Soruşturma kararı verildi. Süreç devam ediyor" dedi. Google'ın diğer aplikasyon yazılım firmalarını dışarıda bıraktığına yönelik şikâyetlere dikkat çeken Torlak, bu tavrını sürdürmesi durumunda şirketin yaptırımlarla karşılaşacağını söyledi. Torlak, "Google, elektronik platformlar bağlamında birçok rekabet otoritesi tarafından soruşturuluyor. Temel iddia ne burada? Cihaz üreticileriyle yaptığı sözleşmelerde 'kendi aplikasyonlarını istediği sırada eğer bu cihazlara yüklersen, sana reklam gelirinden pay veririm, aplikasyonlarımı cihazında kullandırtırım gibi'. Google bunda ısrar ederse yaptırımla karşılaşır. Türkiye'de de devam eden süreç var" dedi.

"BOOKING'DE İKİ CEZA BİZİM DEĞİL"

Booking.com kararının hem ceza hem de faaliyeti durdurma cezası olarak algılandığını kaydeden Torlak, şöyle devam etti: "Otellerle yaptığı sözleşmelerde ihlaller tespit edilince bizden ceza aldı. TÜRSAB'ın 'Booking'in Türkiye çıkışlı faaliyetleri durdurulsun' müracaatı vardı mahkemeye. Yurt dışından Türkiye adresli rezervasyon yaptırmaya kapatıldı. O nedenle iki kararı bizim verdiğimiz düşünüldü."

"SAHİBİNDEN.COM İNCELENİYOR"

Rekabet Kurumu Başkanı Torlak, "sahibinden. com" hakkında soruşturma sürecinin devam ettiğini anımsatarak, "Kurumsal üyelerinin üyelik aidat bedellerini fahiş artırdığına yönelik araştırma soruşturmaya dönüştü. Yemeksepeti.com idari para cezasıyla sonuçlandı" dedi.

(Sabah)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya FederasyonuTürkiyeÖmer TorlakGoogleTeknolojiEKONOMİ
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