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Türkiye'de ilk kez yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu

Türkiye'de ilk kez karaciğer kanseri hastasına, kendi karaciğerinin tamamı çıkarılıp tümörden temizlendikten sonra tekrar nakledildi.

Türkiye'de ilk kez yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu

Türkiye'de ilk kez karaciğer kanseri hastasına, kendi karaciğerinin tamamı çıkarılıp tümörden temizlendikten sonra tekrar nakledildi.

28 Nisan 2018 Cumartesi 22:40
Türkiye'de ilk kez yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu
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TÜRKİYE'de ilk kez tedavi seçeneği bulunmayan karaciğer kanseri hastasına, kendi karaciğerinin tamamen çıkarılarak tümörden temizlendikten sonra tekrar nakledildiği operasyona imza atıldı.

YURT DIŞINDA SAYILI ÖRNEĞİ BULUNAN OPERASYON GERÇEKLEŞTİ

 Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesinde Genel Cerrahi, Kalp Damar Cerrahisi ile Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı ekiplerinin iş birliğiyle organ reddi problemi olmadan yurt dışında sayılı örneği bulunan operasyon gerçekleştirildi. Operasyonla ileri evre tümörü olan ve organ nakli yapılamadığı için tedavi seçeneği bulunmayan 58 yaşındaki emekli kimya öğretmeni Sevil Erçin'in sağlığına kavuşması sağlandı.

KEMOTERAPİ TEDAVİSİNDEN SONUÇ ALAMADI

Erçin'in, karın içerisinde kanı kalbe taşıyan "vena kava" diye isimlendirilen ana damar ve karaciğerin damarlarını tutan safra yolu kaynaklı yaklaşık 10 santimetre çapında bir tümörü bulunduğunu anlatan Balcı, karaciğer kanseri olan hastanın daha önce yaklaşık 8 ay kemoterapi gördüğünü ancak tedaviden olumlu sonuç alınamadığını aktardı.

AMELİYAT HAZIRLIKLARI 1,5 AY SÜRDÜ

Doç. Dr. Balcı, ameliyat öncesi hazırlıkların yaklaşık 1,5 ay sürdüğünü belirterek, hastanın kendi karaciğerinin tamamen çıkarılıp gerekli işlemler yapıldıktan tekrar nakle olanak sağlayan "Karaciğer Ototransplantasyonu" diye isimlendirilen teknikle ve kanı kalbe taşıyan ana damarın baypas edildiği yöntemin birlikte uygulandığı ameliyata karar verildiğini söyledi.

Balcı, operasyonun, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalından Doç. Dr. Serkan Durdu ve Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalından Prof. Dr. Ali Abbas Yılmaz ve kendisinin de bulunduğu bir ekiple yapıldığını bildirdi.

"ORGAN REDDİ TAMAMEN ORTADAN KALKIYOR"

Yurt dışında sayılı örneği bulunan ancak Türkiye'de ilk kez karaciğer kanseri hastasına uygulanan operasyonun çok kompleks bir ameliyat olduğunu vurgulayan Balcı, şu bilgileri verdi:

"Önce hastanın tümörü içeren karaciğeri, ana damarla birlikte tamamen vücut dışına alındı. Bu sırada kalp damar cerrahisi ekibi tarafından eş zamanlı olarak hasta, kalp akciğer pompası işlevi gören ECMO cihazına bağlandı ve hastanın karındaki kalbe giden ana damarı kadavradan alınan damarla değiştirildi. Bu sırada eş zamanlı olarak hastanın kendi karaciğeri organ saklama solüsyonlarıyla 4 dereceye kadar soğutularak, ayrı bir masada tümör içeren kısmı damarlarıyla birlikte çıkarıldı. Yaklaşık 2,5 saat süren bir işlemle hastanın tümörlü karaciğeri sağlam karaciğerinden ayrıldı ve sağlam karaciğerin damarları dikildi. Bu aşamadan sonra hastanın kalan sağlıklı karaciğeri, canlı vericili karaciğer naklinde uygulanan teknikle tekrar hastaya takıldı. Bu, ülkemizde ilk defa uygulandı."

"HASTAMIZI SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE EVİNE GÖNDERMEYİ PLANLIYORUZ"

Balcı, ameliyatın çok başarılı geçtiğini dile getirerek, son antibiyotik tedavilerinin de tamamlanmasının ardından hastanın taburcu edileceğini söyledi.

Sonucun hem hasta hem de hekimler açısından yüz güldürücü olduğunu ifade eden Balcı, "Artık hastamızı tamamen sağlık bir şekilde evine göndermeyi planlıyoruz." dedi.

"BENİ HAYATA DÖNDÜRDÜKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Kendisini çaresiz hissettiği bir dönemde ekipte yer alan hekimlere başvurduğunu anlatan Erçin, "Deniz hocamı bulduk ve iyi ki bulmuşuz, 15 Şubat'ta ameliyatım gerçekleşti. Hocalarıma, beni yeniden hayata döndürdükleri için çok teşekkür ediyorum. Kendimi çok iyi hissediyorum. Bu yöntemin, benim aracılığımla Türkiye'de ve dünyada yaygınlaşmasını, benim gibi ümitsiz olan hastalara yeni yol açılmasını istiyorum." diye konuştu.

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TürkiyeIlk Kez Yapılan AmeliyatKaraciğer Kanseri Hastası
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