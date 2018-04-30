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Türkiye'de bulunmuyor! Görenler şoke oldu

Türkiye'de bulunmayan siyah kuğu için Akut ekibi seferber oldu, gece yarısı operasyon yaptılar.

Türkiye'de bulunmuyor! Görenler şoke oldu

Türkiye'de bulunmayan siyah kuğu için Akut ekibi seferber oldu, gece yarısı operasyon yaptılar.

30 Nisan 2018 Pazartesi 09:25
Türkiye'de bulunmuyor! Görenler şoke oldu
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BODRUM’da sahile gelen siyah kuğu görenleri şok etti. Türkiye’de bulunmayan bir cins olan siyah kuğu yetkilileri alarma geçirdi. Akut ekipleri kuğuyu bulmak için seferber oldu. 

Bitez sahilinde oturan vatandaşlar karşılarından siyah renkli kuğu görünce şok oldu.. Kuğunun bitkin halde olduğunu söyleyen vatandaşlar fotoğrafını çekip Yaban Hayatı koruma kuruluna gönderdi. Görüntüleri inceleyen Yaban Hayatı Koruma Kurulu yetkililer gözlerine inanamadı. Türkiye’de bulunmayan bir cins olan Siyah kuğu için Akut ekibini arayarak yardım istedi. Bodrum Akut ekibi siyah renkli kuğu için arama kurtarma çalışması başlattı. Gece yarısı yapılan operasyonda siyah kuğu için deniz ve sahil kenarı didik didik arandı. 7 kişilik ekiple Bitez sahiline ve deniz arayan Akut ekibi vatandaşlardan bilgi alarak kuğunun gittiği yönde ilerlemeye başladı. Yaklaşık 4 saat süren arama sonucunda kuğunun izine rastlanmadı. Kuğuyu son olarak sahil kenarında gören vatandaşlar ise havanın kararmasıyla birlikte kuğunun gözden kaybolduğunu ve durumu Akut ekiplerine bildirdiklerini ifade etti.

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Türkiyede Bulunmayan Siyah KuğuAkut Ekibi Seferber
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