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Türkiye'de bir ilk! Duyan inanamıyor

İzmir’de yaşayan Sevinç Çelik şubatta hamile olduğunu öğrendi. Bir ay sonra farklı yumurtasında yeniden döllenme olduğu ve ikinci hamileliğin başladığı belirlendi. Bu durum dünyada sadece 11 kez görüldü. 6 Ekim’de Poyraz ve Ayaz bebekler sezaryenle sağlıklı olarak dünyaya geldi

Türkiye'de bir ilk! Duyan inanamıyor

İzmir’de yaşayan Sevinç Çelik şubatta hamile olduğunu öğrendi. Bir ay sonra farklı yumurtasında yeniden döllenme olduğu ve ikinci hamileliğin başladığı belirlendi. Bu durum dünyada sadece 11 kez görüldü. 6 Ekim’de Poyraz ve Ayaz bebekler sezaryenle sağlıklı olarak dünyaya geldi

31 Ekim 2017 Salı 06:52
Türkiye'de bir ilk! Duyan inanamıyor
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İZMİR Urla’da yaşayan Ender-Sevinç Çelik çifti, şubat ayında çocuk sahibi olacaklarını öğrendi. Bebek hazırlıklarına başlayan çift, yaklaşık bir ay sonra kontrol için gittikleri hastanede tıp tarihine geçecek bir sürprizle karşılaştı.
Gazete Habertürk'ten Mert Neşet Muslu'nun haberine göre yapılan incelemede Sevinç Çelik’in hamileyken, farklı bir yumurtasında yeniden döllenme olduğu ve ikinci kez hamileliğin başladığı belirlendi. Hem aile hem de Medical Park İzmir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Volkan Emirdar, durum karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. 6 Ekim’de gerçekleştirilen sezaryenle Poyraz ve Ayaz isminde iki bebek sağlıklı olarak dünyaya geldi. Duygularını “İki minik mucize içimde yeşerdi” sözleriyle dile getiren Sevinç Çelik “Bebeklerimi düşünmekten uyuyamadığım günler oldu” dedi.
 
Dünyada bu şekilde bilinen 11 vaka olduğuna dikkat çeken Op. Dr. Volkan Emirdar, Türkiye’de ise yayınlanmış, bildirilmiş vaka olmadığını söylüyor: “Bizim ‘süperfetasyon’ dediğimiz gerçekten çok nadir görülen bir durum. Kadının hamileyken yumurtlaması çok güç ama bu hastamız çok istisnai olarak yumurtluyor. Sperm ile yumurta döllenip, rahme yerleşiyor. Hamileyken de yeniden hamile kalıyor.”

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Anahtar Kelimeler:
İzmirSevinç Çelik
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