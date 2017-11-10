Türkgözü Sınır Kapısı'nda değişiklik

POSOF Kaymakamı Enver Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkgözü Sınır Kapısı'nda giriş-çıkış saatlerinin yılda iki kez düzenlendiğini, bu nedenle değişikliğe gidildiğini söyledi.
Söz konusu değişikliğin kış nedeniyle gerçekleştiğini, Gürcistan tarafı ile karşılıklı yapılan görüşmenin ardından kararın uygulandığını aktaran Yılmaz, "24 saat açık olan kapımız, bundan sonra Türkiye saatiyle 08.30 ile 21.00 arasında açık olacak. Türkgözü Sınır Kapımızda bu uygulama, nisan ve kasım aylarında yapılır. Şartlar ve genel durum değerlendirilerek gerçekleşir." diye konuştu.
Yılmaz, vatandaşların uygulamadan haberdar olmalarını istediklerini belirterek, "Kış şartları ağır. Dolayısıyla kapıya giden vatandaşımızın bunu bilmesini istiyoruz. Çünkü söz konusu mağduriyeti yaşamasını istemeyiz." ifadelerini kullandı.
Yılmaz, giriş-çıkışlarda son günlerde azalma yaşandığını, bu nedenle uygulamanın yerinde bir karar olduğunu sözlerine ekledi.
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