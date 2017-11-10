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Türkgözü Sınır Kapısı'nda değişiklik

Ardahan'ın Posof ilçesinden Gürcistan'a açılan Türkgözü Sınır Kapısı'nda giriş-çıkış saatlerinde değişikliğe gidildi

Türkgözü Sınır Kapısı'nda değişiklik

Ardahan'ın Posof ilçesinden Gürcistan'a açılan Türkgözü Sınır Kapısı'nda giriş-çıkış saatlerinde değişikliğe gidildi

10 Kasım 2017 Cuma 20:40
Türkgözü Sınır Kapısı'nda değişiklik
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POSOF Kaymakamı Enver Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada,  Türkgözü Sınır Kapısı'nda giriş-çıkış saatlerinin yılda iki kez düzenlendiğini,  bu nedenle değişikliğe gidildiğini söyledi.
 
Söz konusu değişikliğin kış nedeniyle gerçekleştiğini, Gürcistan  tarafı ile karşılıklı yapılan görüşmenin ardından kararın uygulandığını aktaran  Yılmaz, "24 saat açık olan kapımız, bundan sonra Türkiye saatiyle 08.30 ile 21.00  arasında açık olacak. Türkgözü Sınır Kapımızda bu uygulama, nisan ve kasım  aylarında yapılır. Şartlar ve genel durum değerlendirilerek gerçekleşir." diye  konuştu.
Yılmaz, vatandaşların uygulamadan haberdar olmalarını istediklerini  belirterek, "Kış şartları ağır. Dolayısıyla kapıya giden vatandaşımızın bunu  bilmesini istiyoruz. Çünkü söz konusu mağduriyeti yaşamasını istemeyiz."  ifadelerini kullandı.
 
Yılmaz, giriş-çıkışlarda son günlerde azalma yaşandığını, bu nedenle  uygulamanın yerinde bir karar olduğunu sözlerine ekledi.
 

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Anahtar Kelimeler:
GürcistanPosofArdahan
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