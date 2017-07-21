Türk vatandaşlarını tahliye için feribot gitti!

YUNANİSTAN'IN Kos Adası'nda Ege'de meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki depremde 2 kişi hayatını kaybetti, 120 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden iki kişiden birinin Türk olduğu bildirildi. Depreme Yunanistan'ın Kos Adası'nda yakalanan Türk vatandaşlarını almak üzere adaya feribot gönderildi.

KOS ADASI'NDAN ÖLENLERDEN BİRİ TÜRK

Yunanistan Güney Ege Eyaleti Valisi Yorgos Hacimarkos bir televizyona yaptığı açıklamada, deprem sonucu İstanköy Adası'nda ölen iki kişiden birinin 30 yaşında Türk diğerinin ise 20 yaşında bir İsveçli olduğunu söyledi.

120 YARALI VAR, 5'NİN DURUMU AĞIR

Eğlence merkezindeki duvarın çökmesi sonucu iki kişinin yaşamını yitirdiğini belirten Hacimarkos, yaralıların çoğunluğunun adadaki turistler olduğunu kaydetti.

Hacimarkos ayrıca, 120 yaralıdan tamamı turist olan 5'inin ağır yaralı olduğunu ifade etti.

LİMANDA BÜYÜK ÇATLAKLAR OLUŞTU, SEFERLER İPTAL

Depremin etkisiyle büyük çatlaklar oluşan adanın limanı faaliyet dışı kalınca, tüm deniz seferleri iptal edildi. Adaya giden gemilerin yakındaki adalara yönlendirildiği belirtildi. Adadaki havalimanı ise faaliyette.

OSMANLI'DAN KALAN CAMİNİN MİNARESİ YIKILDI

Özellikle turistik kent merkezinde büyük hasar meydana gelirken, Osmanlı döneminden kalan Defterdar Camisi'nin minaresi yıkıldı.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Adada hasar tespit ve arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Adada ciddi hasar gören binalar arasında Ayios Nikolaos Metropol kilisesi ve Eleutheria meydanında bulunan cami de yer almakta. Depremlerin yarattığı panik, birçok turistin sokaklara çıkmasına ve dışarıda kalmalarına neden oldu. Durum değerlendirmesi için başta Altyapı Bakanı Hristos Spirtzis, deprem uzmanlarından ve teknisyenlerden oluşan bir heyet bu sabah adayı ziyaret etti. İtfaiye, kurtarma ekipleri ve vatandaşlar enkazlar arasında aramalara devam etmekteler. Yaralılar ise Super Puma ve Chinook helikopterleriyle Rodos Adasına naklediliyor.

60 TÜRK VATANDAŞI TAHLİYE EDİLECEK

Güney Ege Valisi Yorgos Hacımarkos, depremde 30 yaşındaki bir Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini bildirdi. Yaralıların turist olduğu ifade edilirken, adada bulunan 60 Türk vatandaşının da tahliye edileceği öğrenildi. Asim Kaptan isimli bir geminin Bodrum'dan Kos adasına gitmekte olduğu öğrenildi.