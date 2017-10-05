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Türk jetlerinden PKK'ya bombardıman

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak'ın Metina bölgesindeki ve Erzincan Refahiye kırsalında bölücü terör örgütü hedeflerine yönelik hava harekatı düzenlendiğini açıkladı

Türk jetlerinden PKK'ya bombardıman

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak'ın Metina bölgesindeki ve Erzincan Refahiye kırsalında bölücü terör örgütü hedeflerine yönelik hava harekatı düzenlendiğini açıkladı

05 Ekim 2017 Perşembe 09:55
Türk jetlerinden PKK'ya bombardıman
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TSK'DAN yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak kuzeyinde bulunan bölücü terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam edildiği vurgulanarak "04 Ekim 2017 tarihinde Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde bulunan PKK kamplarına yönelik hava harekatı icra edilmiş, bölgede bölücü terör örgütü tarafından kullanıldığı tespit edilen sığınak ve silah/mühimmat depoları imha edilmiştir" denildi.
Harekata katılan uçakların emniyetle üslerine döndükleri kaydedildi.

3 terörist etkisiz hale getirildi
Öte yandan, 04 Ekim 2017 tarihinde Erzincan Refahiye kırsalına hava harekatı icra edildiği kaydedilerek saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen silahlı 3 bölücü terör örgütü mensubu teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

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