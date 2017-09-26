Türk hava sahasında uçuş rekoru kırıldı

TÜRKİYE, gerek havalimanları gerekse uçuş trafiğiyle son yıllarda art arda attığı adımlarla adından uluslararası hava taşımacılığı alanında söz ettiriyor.

BİN 503 ÜST GEÇİŞ YAPILDI

Sahip olduğu kritik konum kapsamında da birçok hava yolu şirketi için en önemli noktalardan biri olan Türkiye'nin Pazar günü imza attığı rekor dikkatleri çekti.

Türk hava sahasında 24 Eylül Pazar günü yapılan uçuşların sayısı rekor kırılmasını sağladı. Bin 503 üst geçiş yapıldığı ölçüldü.