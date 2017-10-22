Turistleri taşıyan minibüs devrildi: 1’i ağır, 5 yaralı

KAZA, bugün akşam saatlerinde Ahmetbeyli yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın’ın Kuşadası ilçesinden Adnan Menderes Havalimanı’na İrlandalı turistleri taşıyan Hasan Akçakaya yönetimindeki minibüs, iddiaya göre Yoncaköy mevkisinde virajı alamayınca kontrolden çıktı. Sürücüsünün diksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, turistleri taşıyan minibüs devrildi.

Kazada minibüste bulunan 5 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda 112 sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Selçuk Devlet Hastanesine ve İzmir’deki hastanelere kaldırıldı. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan 4’ünün sağlık durumunun iyi olduğu, 1 kişininde hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan havalimanına gitmekte olan minibüste sürücü ile 16 turistin olduğu, diğer turistlerin yara almadan kazadan kurtulduğu belirtildi. Kazayı yara almadan kurtulan turistler, başka araçlarla Adnan Menderes Havalimanı’na gönderildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.