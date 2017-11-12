TÜRGEV'in kampanyasına en anlamlı destek!

TÜRGEV Başkanı Arzu Akalın resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada: "Kıymetli katılımcılarımız ve sevgili öğrencilerimizle İstanbul Maratonu’nda üniversiteli kızlarımız adına koşmak için buluştuk. Bu anlamlı organizasyonda bizleri yalnız bırakmayan Hülya Koçyiğit Hanımefendi ve öğrenci arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Birlikte koşacak çok yolumuz var." dedi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.