TÜRGEV'in kampanyasına en anlamlı destek!

TÜRGEV Başkanı Arzu Akalın resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada: "Kıymetli katılımcılarımız ve sevgili öğrencilerimizle İstanbul Maratonu’nda üniversiteli kızlarımız adına koşmak için buluştuk. Bu anlamlı organizasyonda bizleri yalnız bırakmayan Hülya Koçyiğit Hanımefendi ve öğrenci arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Birlikte koşacak çok yolumuz var." dedi.