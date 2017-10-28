Tüp patladı: 2 katlı ev yandı

ALINAN bilgiye göre, Alasökü köyünde Hüseyin Yazıcı’ya ait evde mutfak tüp ünün patlama sı sonucu yangın çıktı. Bilgi verilmesi üzerine bölgeye Sinop Belediyesine ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın dolayısıyla 2 katlı ev, samanlık ve ahır kullanılamaz hale geldi. Kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları sürüyor. Yangında dumandan etkilenen ev sahibi Hüseyin Yazıcı Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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