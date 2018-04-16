Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Uzaya giden Tesla'da yerli parça!
Uzaya giden Tesla'da yerli parça!
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 16 Nisan 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Türkiye'de büyük tehlike! Her 5 kişiden biri...
Türkiye'de büyük tehlike! Her 5...
Beslenmede Yeni Kurallar!
Beslenmede Yeni Kurallar!

Tünelde zincirleme kaza! İçinde bebek bulunan araç takla attı

Üsküdar Tantavi tünelinde zincirleme trafik kazası yaşandı. Kazaya karışan 3 araçtan içinde bebek bulunan otomobil takla attı. Sürücü ve bebek yara almadan atlatırken hafif yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı

Tünelde zincirleme kaza! İçinde bebek bulunan araç takla attı

Üsküdar Tantavi tünelinde zincirleme trafik kazası yaşandı. Kazaya karışan 3 araçtan içinde bebek bulunan otomobil takla attı. Sürücü ve bebek yara almadan atlatırken hafif yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı

16 Nisan 2018 Pazartesi 11:00
Tünelde zincirleme kaza! İçinde bebek bulunan araç takla attı
banner404

ŞİLEYOLU Üsküdar istikameti Tantavi tüneli içinde meydana gelen olayda tünel içinde araçlar seyir halindeyken bir anda trafik yavaşladı. Bu sırada önde seyreden otomobile arkadan gelen Ayhan Aziz'in kullandığı araç çarptı. Bu araca da arkadan gelen içinde 2 kişi ve bir bebek bulunan otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle içinde bebek bulunan otomobil takla attı.

SÜRÜCÜ VE BEBEK YARA ALMADI, KADIN HAFİF YARALANDI

Kazayı sürücü ve bebek yara almadan atlatırken kadın ise hafif şekilde yaralandı. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI

Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. Polis ekipleri dubalar koyarak başka bir kazanın yaşanmaması için önlem aldı. Takla atarak ters dönen otomobil, çevredekiler ve polis ekipleri tarafından düzeltilerek çekiciye yüklendi. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kazaya karışan sürücü Ayhan Aziz, "Seyir halindeydik, trafik yavaşladı. Öndeki araç durdu. Öndeki araca vurduk. Arkadan gelen bize vurdu takla attı" diye konuştu.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
ÜsküdarTantaviI TünelZİNCİRLEMETrafik Kazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uyanık sürücüler trafiği birbirine kattı
Uyanık sürücüler trafiği birbirine kattı
Ünlü iş adamının yatak fotoğraflarını ifşa eden iki kadına şok!
Ünlü iş adamının yatak fotoğraflarını ifşa eden iki kadına şok!
Kazada Burak'ın alkollü olup olmadığı kesinleşti
Kazada Burak'ın alkollü olup olmadığı kesinleşti

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim