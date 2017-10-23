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Tünelde bu görüntüyü gören sürücüler, bakakaldı

Dün sabah saatlerinde Bomonti-Dolmabahçe tünelinden geçen sürücüler, kaldırımda yorgan ve yastıkla uyuyan iki genci görünce şaşkına döndü

Tünelde bu görüntüyü gören sürücüler, bakakaldı

Dün sabah saatlerinde Bomonti-Dolmabahçe tünelinden geçen sürücüler, kaldırımda yorgan ve yastıkla uyuyan iki genci görünce şaşkına döndü

23 Ekim 2017 Pazartesi 14:11
Tünelde bu görüntüyü gören sürücüler, bakakaldı
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BOMONTİ Dolmabahçe tünelinde sabah saatlerinde seyir halinde olan sürücüler, kaldırımda yorgan ve yastıkla uyuyan evsiz 2 genci görünce neye uğradığını şaşırdı.  Polis ekipleri tarafından kaldırılan gençler, üst araması yapıldıktan sonra Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgularının ardından tünelden uzaklaştırıldı.

TÜNELDE UYAYAN 2 GENCİ GÖREN SÜRÜCÜLER ŞAŞIRDI

Olay, dün saat 10.00 sıralarında Bomonti-Dolmabahçe tüneli  Beşiktaş istikametinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde seyir halinde olan sürücüler, tünelin içerisindeki kaldırımda yasak olduğu halde yatan evsiz 2 genci fark etti.
İHBAR ÜZERİNE GELEN POLİS, OLAY YERİNE GELDİ

Sürücüler ardından durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen  Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Büro Amirliği'ne bağlı devriye ekip, yorgan ve yastıkla yatan gençlerin yanına geldi. Gençleri uyandıran polis ardından onlara tünelde yürümelerinin ve yatmalarının yasak olduğunu belirterek toplanmalarını istedi. Bunun üzerine gençler eşyalarını toparlayarak yanlarındaki kutulara doldurdu.

ÜST ARAMALARI YAPILARAK GPT'LERİ SORGULANDI

Polis ekipleri daha sonra üzerlerinde suç unsuru olup olmadığını kontrol etmek için gençlerin üst aramalarını yaptı. Üstlerinde herhangi bir şey olmaması üzerine polis, gençlerin GBT'lerini sorguladı. Daha sonra evsiz gençler polis ekipleri tarafından tünelden uzaklaştırıldı.

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