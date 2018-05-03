Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 20°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
104726
ALTIN
176.544
DOLAR
4.1994
STERLİN
5.7088
EURO
5.0279
Zuckerberg açıkladı, Facebook'a "Çöpçatanlık Özelliği" geliyor
Zuckerberg açıkladı, Facebook'a "Çöpçatanlık Özelliği"...
Etkin Dna tamiri ile sağlıklı yaşlanmak mümkün!
Etkin Dna tamiri ile sağlıklı...
Kim demiş: En fazla lazer epilasyonu kadınlar yaptırıyor diye!
Kim demiş: En fazla lazer...
Alanya - Antalya Hava Durumu - 3 Mayıs 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...

Tüm şehri çürük yumurta kokusu sardı

Aydın’da gece yarısı tüm şehri çürük yumurta kokusu sardı. Efeler ilçesindeki tüm mahallelerde yoğun olarak hissedilen kötü koku nedeniyle vatandaşlar nefes almakta zorlandı.

Tüm şehri çürük yumurta kokusu sardı

Aydın’da gece yarısı tüm şehri çürük yumurta kokusu sardı. Efeler ilçesindeki tüm mahallelerde yoğun olarak hissedilen kötü koku nedeniyle vatandaşlar nefes almakta zorlandı.

03 Mayıs 2018 Perşembe 08:10
Tüm şehri çürük yumurta kokusu sardı
banner404

GECE saat 23:00’ten sonra yayılmaya başlayan çürük yumurta kokusuna benzer kötü koku, Zafer Mahallesinden Mimar Sinan Mahallesine kadar tüm yerleşim birimlerini sardı. Kötü koku ile ilgili yetkililer tarafından herhangi bir açıklama yapılmazken, isimlerinin açıklanmasını istemeyen çevre mühendisi kokunun Aydın Efeler İlçe merkezi yakınlarındaki jeotermal kuyularından kontrolsüzce salıverilen gazdan oluştuğunu belirttiler. Kükürt kokusu olduğu ileri sürülen gazın sağlığa çok zararlı olduğu belirtildi. 

Gece boyunca devam eden kötü koku nedeniyle kronik rahatsızlığı bulunan pek çok kişinin nefes almakta güçlük yaşadığı belirtildi. 

Aydın Efeler ilçesinde yaşayan pek çok kişi de hissettikleri kötü koku nedeniyle yaşadıkları olumsuzluğa sosyal medya hesaplarından yazıp kimisi tepki gösterdi kimisi de yetkilileri göreve çağırdı. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Aydınçürük Yumurta Kokusu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gizemli kız, dün gece mezarlığa gelmedi! Sırrı bu yöntemle çözülecek
Gizemli kız, dün gece mezarlığa gelmedi! Sırrı bu yöntemle çözülecek
Salyangozu andıran kaya şaşırtıyor
Salyangozu andıran kaya şaşırtıyor
Ayakkabı boyacılarının akıl almaz taktiği!
Ayakkabı boyacılarının akıl almaz taktiği!

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner481

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim