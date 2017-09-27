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TÜİK hayat tabloları istatistiklerini açıkladı

Türkiye’de doğuşta beklenen yaşam süresi 78 yıl olarak hesaplandı

TÜİK hayat tabloları istatistiklerini açıkladı

Türkiye’de doğuşta beklenen yaşam süresi 78 yıl olarak hesaplandı

27 Eylül 2017 Çarşamba 11:35
TÜİK hayat tabloları istatistiklerini açıkladı
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TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), 2014-2016 dönemi hayat tabloları verilerini açıkladı. Buna göre; doğuşta beklenen yaşam süresi, Türkiye geneli için toplamda 78, erkeklerde 75,3 ve kadınlarda 80,7 yıl oldu. Genel olarak kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşamakta olup, doğuşta beklenen yaşam süresi farkı 5,4 yıl olarak hesaplandı.
Çalışma çağının başlangıcı olan 15 yaşındaki kişilerin ortalama kalan yaşam süresi 64,2 yıl olurken, erkekler için bu süre 61,5 yıl, kadınlar için ise 66,8 yıl oldu.
Türkiye'de, 30 yaşında olan bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 49,6 yıl olurken, erkekler için bu süre 47,1 yıl, kadınlarda ise 52,1 yıl oldu. Bu yaş için kadın ve erkek arasındaki beklenen yaşam süresi farkı 5 yıl olduğu bildirildi.
Türkiye genelinde, 50 yaşında olan bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 30,5 yıl olarak hesaplanırken, erkekler için bu süre 28,2 yıl iken, kadınlarda 32,7 yıl oldu.
Türkiye'de, 65 yaşında olan bir kişinin kalan yaşam süresi ise ortalama 17,8 yıl oldu. Erkekler için bu süre 16,1 yıl iken, kadınlarda 19,3 yıl olarak hesaplanırken, diğer bir ifade ile 65 yaşındaki kadınların erkeklerden ortalama 3,2 yıl daha fazla yaşaması beklendi. 

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