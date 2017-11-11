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Tüfekle korkutmak istediği arkadaşını öldürdü

Kahramanmaraş'ta, 22 yaşındaki Ahmet Okan Demirci, 26 yaşındaki Veysel Kara'yı av tüfeği ile ateş ederek öldürdü. Gözaltına alınan Demirci, arkadaşını korkutmak için ateş ettiğini söyledi

Tüfekle korkutmak istediği arkadaşını öldürdü

Kahramanmaraş'ta, 22 yaşındaki Ahmet Okan Demirci, 26 yaşındaki Veysel Kara'yı av tüfeği ile ateş ederek öldürdü. Gözaltına alınan Demirci, arkadaşını korkutmak için ateş ettiğini söyledi

11 Kasım 2017 Cumartesi 18:43
Tüfekle korkutmak istediği arkadaşını öldürdü
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DÜN gece Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne omzundan tüfekle vurulmuş olarak gelen Veysel Kara, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak öldü. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın Çamlık Mahallesi'ndeki mesire  alanında meydana geldiğini belirledi. Kara'nın arkadaşlarının ifadesine başvuran ekipler, birçok adrese operasyon düzenledi. 3 kişinin gözaltına alındığı operasyonlarda, olayda kullanılan tüfek de ele geçirildi. Şüphelilerin ifadesi doğrultusunda cinayeti işlediği belirlenen Ahmet Okan Demirci, sabah saatlerinde Türkoğlu ilçesinde saklandığı adreste gözaltına aldı.
Sorgusunda suçunu itiraf eden Ahmet Okan Demirci, Veysel Kara'yı korkutmak amacıyla ateş ettiğini ve yanlışlıkla vurduğunu söyledi. Demirci, sorgusunun ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
KahramanmaraşAhmet Okan DemirciVeysel Kara
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