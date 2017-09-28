Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 22°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
102651
ALTIN
147.268
DOLAR
3.5595
STERLİN
4.7830
EURO
4.1945
29 Eylül 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
29 Eylül Günlük Burç Yorumu
29 Eylül 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
29 Eylül 2017 Alanya -...
Elektronik cihazlardaki tehlike, ’mavi ışık’
Elektronik cihazlardaki tehlike, ’mavi ışık’
banner468

TÜBAD Turnuvası'nda finalin adı belli oldu

11. Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) Turnuvası'nda Gaziantep Basketbol, Galatasaray Odeabank'ı 69-63 mağlup ederek finalde Beşiktaş Sompo Japan'ın rakibi oldu

TÜBAD Turnuvası'nda finalin adı belli oldu

11. Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) Turnuvası'nda Gaziantep Basketbol, Galatasaray Odeabank'ı 69-63 mağlup ederek finalde Beşiktaş Sompo Japan'ın rakibi oldu

28 Eylül 2017 Perşembe 22:16
TÜBAD Turnuvası'nda finalin adı belli oldu
banner404

11. Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD)  Turnuvası'nda Gaziantep Basketbol, Galatasaray Odeabank'ı 69-63 mağlup ederek  finalde Beşiktaş Sompo Japan'ın rakibi oldu.
 
Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Gaziantep Basketbol, White ve  Balazic'in skorer oyunuyla ilk periyodu 21-15 önde tamamladı.
 
Mücadelenin ikinci çeyreğinde etkili oyununu devam ettiren Gaziantep  temsilcisi, Erol Can Çinko ve Can Uğur Öğütlü'nün üç sayı çizgisinin gerisinden  ürettiği basketlerle 15. dakikada farkı 13 sayıya çıkardı: 22-35. Periyodun kalan  bölümünde rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Gaziantep Basketbol, soyunma  odasına 40-28 üstün gitti.
 
İkinci yarıda da skordaki üstünlüğünü koruyan Gaziantep Basketbol,  üçüncü çeyreğini 57-42 önde bitirdiği karşılaşmadan 69-63 galip ayrıldı.
 
Gaziantep Basketbol, organizasyonun finalinde 30 Eylül Cumartesi günü  Beşiktaş Sompo Japan ile karşılaşacak. Aynı gün turnuvada Galatasaray Odeabank  ile Yunanistan temsilcisi Olmypiakos ise üçüncülük için mücadele edecek.
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
TÜBAD TurnuvasıTürkiye Basketbol Antrenörleri Derneği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Baba-oğul çaresizce kurtarılmayı bekledi
Baba-oğul çaresizce kurtarılmayı bekledi
HDP'li eşbaşkan tutuklandı
HDP'li eşbaşkan tutuklandı
Başbakan Yıldırım’dan IKBY'ye: 'Gaza gelmeyin'
Başbakan Yıldırım’dan IKBY'ye: 'Gaza gelmeyin'

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim