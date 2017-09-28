TÜBAD Turnuvası'nda finalin adı belli oldu

11. Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) Turnuvası'nda Gaziantep Basketbol, Galatasaray Odeabank'ı 69-63 mağlup ederek finalde Beşiktaş Sompo Japan'ın rakibi oldu.



Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Gaziantep Basketbol, White ve Balazic'in skorer oyunuyla ilk periyodu 21-15 önde tamamladı.



Mücadelenin ikinci çeyreğinde etkili oyununu devam ettiren Gaziantep temsilcisi, Erol Can Çinko ve Can Uğur Öğütlü'nün üç sayı çizgisinin gerisinden ürettiği basketlerle 15. dakikada farkı 13 sayıya çıkardı: 22-35. Periyodun kalan bölümünde rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Gaziantep Basketbol, soyunma odasına 40-28 üstün gitti.



İkinci yarıda da skordaki üstünlüğünü koruyan Gaziantep Basketbol, üçüncü çeyreğini 57-42 önde bitirdiği karşılaşmadan 69-63 galip ayrıldı.



Gaziantep Basketbol, organizasyonun finalinde 30 Eylül Cumartesi günü Beşiktaş Sompo Japan ile karşılaşacak. Aynı gün turnuvada Galatasaray Odeabank ile Yunanistan temsilcisi Olmypiakos ise üçüncülük için mücadele edecek.

