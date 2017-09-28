TÜBAD Turnuvası'nda finalin adı belli oldu

11. Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) Turnuvası'nda Gaziantep Basketbol, Galatasaray Odeabank'ı 69-63 mağlup ederek finalde Beşiktaş Sompo Japan'ın rakibi oldu.
Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Gaziantep Basketbol, White ve Balazic'in skorer oyunuyla ilk periyodu 21-15 önde tamamladı.
Mücadelenin ikinci çeyreğinde etkili oyununu devam ettiren Gaziantep temsilcisi, Erol Can Çinko ve Can Uğur Öğütlü'nün üç sayı çizgisinin gerisinden ürettiği basketlerle 15. dakikada farkı 13 sayıya çıkardı: 22-35. Periyodun kalan bölümünde rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Gaziantep Basketbol, soyunma odasına 40-28 üstün gitti.
İkinci yarıda da skordaki üstünlüğünü koruyan Gaziantep Basketbol, üçüncü çeyreğini 57-42 önde bitirdiği karşılaşmadan 69-63 galip ayrıldı.
Gaziantep Basketbol, organizasyonun finalinde 30 Eylül Cumartesi günü Beşiktaş Sompo Japan ile karşılaşacak. Aynı gün turnuvada Galatasaray Odeabank ile Yunanistan temsilcisi Olmypiakos ise üçüncülük için mücadele edecek.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.