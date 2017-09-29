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TSK’dan Kuzey Irak’a hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde bölücü terör örgütüne ait hedefleri vurdu

TSK’dan Kuzey Irak’a hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde bölücü terör örgütüne ait hedefleri vurdu

29 Eylül 2017 Cuma 09:05
TSK’dan Kuzey Irak’a hava harekatı
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TSK’DAN yapılan yazılı açıklamada, "28 Eylül 2017 tarihinde Irak kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde bulunan PKK kamplarına yönelik hava harekatı icra edilmiş, bölgede bölücü terör örgütü tarafından kullanıldığı tespit edilen silah mevzii, sığınak ve silah/mühimmat depoları imha edilmiştir. Harekata katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir" denildi.

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