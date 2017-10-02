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TSK duyurdu: Rus uçakları geliyor!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Rusya Federasyonu'nun Türkiye'de gözlem uçuşu icra edeceğini açıkladı

TSK duyurdu: Rus uçakları geliyor!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Rusya Federasyonu'nun Türkiye'de gözlem uçuşu icra edeceğini açıkladı

02 Ekim 2017 Pazartesi 19:02
TSK duyurdu: Rus uçakları geliyor!
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TSK'dan yapılan açıklamada, Rusya Federasyonu'nun Açık Semalar Antlaşması (ASA) kapsamında 2-6 Ekim 2017 tarihleri arasında ülkemizde bir gözlem uçuşu icra edeceği belirtildi.

Eskişehir Askeri Hava Üssü kullanılarak gerçekleştirilecek olan gözlem uçuşu esnasında uçakta Rus uzmanların yanı sıra Türk yetkililerin de bulunacağı kaydedildi. Rusya Federasyonu gözlem timinin çalışmalarının tamamlanmasından sonra 6 Ekim tarihinde Türkiye'den ayrılacağı bildirildi.

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TSK DuyurduTürk Silahlı Kuvvetleri
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