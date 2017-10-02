TSK duyurdu: Rus uçakları geliyor!

Eskişehir Askeri Hava Üssü kullanılarak gerçekleştirilecek olan gözlem uçuşu esnasında uçakta Rus uzmanların yanı sıra Türk yetkililerin de bulunacağı kaydedildi. Rusya Federasyonu gözlem timinin çalışmalarının tamamlanmasından sonra 6 Ekim tarihinde Türkiye'den ayrılacağı bildirildi.

TSK'dan yapılan açıklamada, Rusya Federasyonu'nun Açık Semalar Antlaşması (ASA) kapsamında 2-6 Ekim 2017 tarihleri arasında ülkemizde bir gözlem uçuşu icra edeceği belirtildi.

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