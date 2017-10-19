TSK' dan Kuzey Irak'a hava harekatı

TSK’DAN yapılan yazılı açıklamada, “Irak kuzeyi Zap ve Avaşin/Basyan bölgelerinde, keşif ve gözetleme vasıtaları ile hudut hattındaki üs bölgelerimize ve karakollara saldırı için hareket halinde oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen hava harekatlarında toplam dört silahlı terörist etkisiz hale getirilmiştir. Harekata katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir” denildi.
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