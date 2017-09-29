TSK'dan hava harekatı

GENELKURMAY Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Kandil bölgelerinde bulunan PKK kamplarına yönelik hava harekatı gerçekleştirildi.

Son 24 saatte 28 terörist etkisiz hale getirildi



Bölgede bölücü terör örgütü tarafından kullanıldığı tespit edilen sığınak ve silah, mühimmat depoları imha edildi. Saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen silahlı 3 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.



Şırnak kırsalına düzenlenen hava harekatında ise saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen silahlı 6 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.



