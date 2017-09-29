TSK'dan hava harekatı

GENELKURMAY Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Kandil bölgelerinde bulunan PKK kamplarına yönelik hava harekatı gerçekleştirildi.
Son 24 saatte 28 terörist etkisiz hale getirildi
Bölgede bölücü terör örgütü tarafından kullanıldığı tespit edilen sığınak ve silah, mühimmat depoları imha edildi. Saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen silahlı 3 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.
Şırnak kırsalına düzenlenen hava harekatında ise saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen silahlı 6 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.