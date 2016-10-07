TSK açıkladı: Operasyon başarılı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütü DEAŞ’a ait 6 hedefi havadan vurdu. Milli bomba HGK-1'in de kullanıldığı hava taarruzunda 1 komuta yeri, 1 toplanma yeri, 1 cephanelik ve 3 barınak imha edildi

TÜRK Silahlı Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, “07 Ekim 2016 tarihinde 15.58-16.48 saatleri arasında Aktarin, Al Bull ve Cakka’da Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlenerek bölgede tespit edilen DEAŞ’a ait 6 hedefe 8 adet bomba atılmış; 1 komuta yeri, 1 toplanma yeri, 1 cephanelik ve 3 barınak tam isabetle imha edilmiştir. Atılan bombaların içinde HGK-1 milli bombamız da bulunmaktadır. Görevini başarıyla tamamlayan savaş uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir” denildi.