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TSK açıkladı: Bir şehidimiz var

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda bir askerin şehit olduğunu açıkladı

TSK açıkladı: Bir şehidimiz var

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda bir askerin şehit olduğunu açıkladı

20 Nisan 2018 Cuma 08:08
TSK açıkladı: Bir şehidimiz var
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TSK’dan yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 19 Nisan 2018 tarihinde Afrin bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda bir askerin şehit olduğu bildirildi. Açıklamada, “Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz” denildi. 

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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)Zeytin Dalı HarekatıAfrin Bölgesinde
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