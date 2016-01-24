TSK: 711 PKK'lı terörist öldürüldü

GENELKURMAY Başkanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri, Şırnak'ın Cizre ilçesinde devam eden operasyonda dün dokuz PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Genelkurmay'ın açıklamasında Şırnak'ın Silopi ilçesinde de devam eden operasyon ve arama tarama faaliyetlerinde üç PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Açıklamada ayrıca Diyarbakır'ın Sur ilçesinde devam eden operasyonda beş PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.





CİZRE'DE 446 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ





Genelkurmay tarafından yapılan açıklamada Şırnak ve Diyarbakır'da yürütülen operasyonlarda toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısının Cizre'de 446, Silopi'de 145 ve Sur'da 120 olduğu ifade edildi. Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesindeki 'Önemli Yurtiçi Olaylar' bölümünde yer alan 23 Ocak gününe ait bilgiler, şöyle:





ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ





Şırnak/Cizre'de devam eden operasyonda; dokuz bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilmiş (Operasyonda, toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı 446'dır.), 13 adet el yapımı patlayıcı imha edilmiş, iki adet Kaleşnikof piyade tüfeği, beş adet Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 415 adet muhtelif cins ve miktarda hafif silah fişeği, üç adet tabanca, 28 adet av tüfeği, 235 adet av tüfeği fişeği, 58 adet hücum yeleği, üç adet dijital kamera, üç adet el telsizi, iki adet cep telefonu, üç adet dizüstü bilgisayar, iki adet gaz maskesi, üç adet akü, 50 kg amonyum nitrat, 30 cm ateşleme fitili ve çok sayıda tıbbi malzeme ele geçirilmiştir.





SUR'DA 120 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ





Diyarbakır/Sur'da devam eden operasyonda; beş bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilmiş (Operasyonda, toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı 120'dir.), bir adet el yapımı patlayıcı imha edilmiş, bir adet av tüfeği ele geçirilmiştir.





SİLOPİ'DE 145 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ





Şırnak/Silopi'de devam eden operasyon ve Arama/Tarama faaliyetlerinde üç bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilmiş; (Operasyonda, toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı 145'tir.)





7 TERÖRİST GÜVENLİK GÜÇLERİNE TESLİM OLDU





Şırnak/Silopi'de, Irak Kuzeyi barınma alanlarından kaçan yedi bölücü terör örgümensubu terörist güvenlik güçlerine teslim olmuştur.



