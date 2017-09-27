TRT spikeri Levent Özçelik'ten küfür açıklaması!

ANCAK Levent Özçelik’in, Fenerbahçe’ye yoğun bir şekilde küfür edildiği anda sarf ettiği “Sevgili seyirciler, kulaklığımı birkaç saniye önce çıkardım. İnanılmaz bir tezahürat var. Bunu burada yaşamak lazım” sözler ortalığı karıştırdı.
Levent Özçelik Twitter‘da kısa süre içinde Türkiye gündemine 1. sıradan girerken, Özçelik’e özellikle Fenerbahçe taraftarı büyük tepki gösterdi.
ÖZÇELİK SÖZLERİNE AÇIKLIK GETİRDİ
Eleştirilerin odağındaki Levent Özçelik ise bugün TRT’de Spor Stüdyosu programına çıkarak sözlerine açıklık getirdi. Özçelik, “Kulaklık varken stat seslerini duyamıyordum. Atmosferi duymak için kulaklığı çıkardım ve uğultu şeklinde tezahürat duydum. Ben ne söylendiğini anlamadım. Yoksa benim böyle bir şeyi onaylamam söz konusu olabilir mi?” dedi.
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