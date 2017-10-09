Tren kazası: 3 ölü, 3 yaralı

EDİNİLEN bilgiye göre, Söke-Aydın seferini yapan 32351 sefer sayılı yolcu treni, saat 22.30 sıralarında Germencik’e bağlı Moralı hemzemin geçitten geçmeye çalışan Gürhan K. idaresindeki 09 PM 854 plakalı otomobile çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 1’i bebek 3 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de ağır şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların da yardımıyla araçtan yaralı olarak çıkartılan Gürhan K., (27) Hüseyin E. (40) ve Aysun E.(27) Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerindeki incelemelerin ardından Aydın’ı yasa boğan feci kazada, otomobilde bulunan 11 aylık Erçin Karaca ile birlikte Nazlı Karaca, (20) ve Sudenaz Eroğlu, (25) yaşamını yitirdi. Kazada feci şekilde hayatını kaybeden 3 kişi otopsi için Germencik Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, ölenlerin yakınlarının feryatları yürekleri dağladı.

Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatılan kazada trenin makinistleri gözaltına alındı.