Tren hemzemin geçitte tırla çarpıştı: 13 yaralı

ALINAN bilgiye göre kaza, öğlen saatlerinde Ceyhan Sirkeli hemzemin geçidinde meydana geldi. İddiaya göre, Mersi'nden hareket eden 61602 sefer sayılı Mersin-İskenderun yolcu treni, Ceyhan Sirkeli hemzemin geçidine geldiğinde tır ile çarpıştı. Kazada 13 kişi hafif şekilde yaralandı. Kazadan sonra tren Ceyhan Garı’na çekilirken, tır sürücüsü gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Geçtiğimiz Salı günü aynı noktada başka bir tren kazası meydana gelmiş ve kazada 1 kişi yaralanmıştı.
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