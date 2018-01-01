ÜNSAL, gazetecilere yaptığı açıklamada, göreve kısa süre önce geldiklerini ve ilk iş olarak yeni bir transfer komitesi oluşturduklarını kaydetti.



Transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Ünsal, şu ifadeleri kullandı:



"Çalışmak istediğimiz oyuncularla görüştük ve haber bekliyoruz. Bu oyunculardan gelecek haberlere göre sayı ve mevki belirleyip takviye yapacağız takıma. Ekonomik olarak bütçemize ve kulübümüze uygun oyuncuları tercih edeceğiz. Ligde kalma hedefi doğrultusunda oluşturulacak en iyi kadroyla ligin ikinci yarısında mücadele edeceğiz. Henüz her şey bitmiş değil. Üst sıralardaki takımlarla kapatılamayacak bir puan farkı yok. Ligde kalma hedefimize ulaşacağımıza inanıyoruz."

