Trakya için sağanak uyarısı

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Kırklareli'de salı ve çarşamba günleri için beklenilen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, özelikle şehrin doğusunda çok kuvvetli, il genelinde aralıklarla kuvvetli olacağı tahmin edildiği belirtildi. Sağanağın, aynı günlerde Tekirdağ'da da il genelinde aralıklarla kuvvetli olması, metrekareye 20-50 kilogram yağış düşmesi bekleniyor.
Vatandaşlar, su baskını, ani sel yıldırım düşmesi ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyarıldı.
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