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Traktörün altında kalarak hayatını kaybetti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde şarampole yuvarlanarak ters dönen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Traktörün altında kalarak hayatını kaybetti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde şarampole yuvarlanarak ters dönen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

19 Ekim 2017 Perşembe 18:54
Traktörün altında kalarak hayatını kaybetti
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78 yaşındaki Halil Kandemir idaresindeki 16 F 7524 plakalı traktör, Kurşunlu Mahallesi girişinde kontrolden çıktı. Savrulan traktör yolun sağındaki uçuruma yuvarlandı. Ters dönün traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti. Yoldan geçenler itfaiye ve 112’ye haber verildi. İtfaiye ekipleri traktörün altından yaşlı adamın cesedini çıkardı. Yaşlı adamın cenazesi savcının incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor. 

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