Traktörün altında kalarak hayatını kaybetti

78 yaşındaki Halil Kandemir idaresindeki 16 F 7524 plakalı traktör, Kurşunlu Mahallesi girişinde kontrolden çıktı. Savrulan traktör yolun sağındaki uçuruma yuvarlandı. Ters dönün traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti. Yoldan geçenler itfaiye ve 112’ye haber verildi. İtfaiye ekipleri traktörün altından yaşlı adamın cesedini çıkardı. Yaşlı adamın cenazesi savcının incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.
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