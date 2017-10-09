Traktör uçuruma yuvarlandı: 1 ölü |Çorum haberleri

EDİNİLEN bilgiye göre dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Batak köyünden Güney köyüne gitmekte olan A.T. (67) adlı sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör yolun sol tarafından bulunan yaklaşık 40 metre derinliğindeki uçuruma yuvarlandı. Kazada traktör sürücüsü A.T. olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilğili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.

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