Traktör kazası: 1 ölü

EDİNİLEN bilgilere göre, Eleşkirt ilçesine bağlı Süzgeçli köyünde ikamet den Serdar Kılıç, oğlu Burhan Kılıç ile birlikte tarlada çalıştıktan sonra 47 AT 060 plakalı traktöre binip evine dönerken köy yakınlarında nedeni bilinmeyen bir şekilde dereye yuvarlandı. Kazada yaralanan baba ve oğluna çevredeki vatandaşlar müdahale edip dereden çıkardıktan sonra Eleşkirt Devlet Hastanesine kaldırdılar. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ağrı Devlet Hastanesine sevk edilen Serdar Kılıç ve oğlu Burhan Kılıç tedavi altına alındı. Baba Serdar Kılıç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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