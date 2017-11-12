Traktör ile TIR çarpıştı: 10 yaralı

KARS'IN Sarıkamış ilçesinde, traktör ile tır ın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9'u aynı aileden 10 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Erzurum istikametine giden Veysel Onur yönetimindeki 33 DL 549 plakalı tır, Sarıkamış-Erzurum Karayolu Keklik deresi mevkisinde, Ramazan Apar idaresindeki 36 SE 537 plakalı odun yüklü traktörle çarpıştı. Kazada, sürücüler Onur ile Apar'ın yanı sıra traktör römorkundaki Şefika, Arzu, Meltem, İsmail, Yakup, Medeni, Gökmen ve Yusuf Apar yaralandı. Yaralılar, Sarıkamış Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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