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Traktör ile TIR çarpıştı: 10 yaralı

Meydana gelen kazada 9'u aynı aileden 10 kişi yaralandı

Traktör ile TIR çarpıştı: 10 yaralı

Meydana gelen kazada 9'u aynı aileden 10 kişi yaralandı

12 Kasım 2017 Pazar 19:19
Traktör ile TIR çarpıştı: 10 yaralı
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KARS'IN Sarıkamış ilçesinde, traktör ile tırın çarpışması  sonucu meydana gelen trafik kazasında 9'u aynı aileden 10 kişi yaralandı. 
 
Alınan bilgiye göre, Erzurum istikametine giden Veysel Onur  yönetimindeki 33 DL 549 plakalı tır, Sarıkamış-Erzurum Karayolu Keklik deresi  mevkisinde, Ramazan Apar idaresindeki 36 SE 537 plakalı odun yüklü  traktörle  çarpıştı.
Kazada, sürücüler Onur ile Apar'ın yanı sıra traktör römorkundaki  Şefika, Arzu, Meltem, İsmail, Yakup, Medeni, Gökmen ve Yusuf Apar yaralandı.
 
Yaralılar, Sarıkamış Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
 

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Anahtar Kelimeler:
TraktörTır
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