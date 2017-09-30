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Trafikte tehlikeli taşımacılık

Denizli'de, dorsesine yüklediği büyük mermer kütlesi ile ilerleyen TIR, trafikte tehlike yarattı

Trafikte tehlikeli taşımacılık

Denizli'de, dorsesine yüklediği büyük mermer kütlesi ile ilerleyen TIR, trafikte tehlike yarattı

30 Eylül 2017 Cumartesi 14:27
Trafikte tehlikeli taşımacılık
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DENİZLİ- Ankara Karayolu'nda Honaz İlçesi Kocabaş Mahallesi'nde seyir halindeki bir TIR'ın sosyal medyadan paylaşılan fotoğrafı şaşırttı.

Fotoğrafta, TIR'ın dorsesinde bir şeridi tamamen kapatacak büyüklükte iki ham mermer bloğun yüklü olduğu ve herhangi bir önlemin alınmadığı görülüyor.

Sürücüler, TIR'ın bu şekilde ilerleyerek trafikte tehlike yaratmasına tepki gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
DenizliHonazTehlikeli Taşımacılık
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