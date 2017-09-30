Trafikte tehlikeli taşımacılık

DENİZLİ- Ankara Karayolu'nda Honaz İlçesi Kocabaş Mahallesi'nde seyir halindeki bir TIR'ın sosyal medyadan paylaşılan fotoğrafı şaşırttı.
Fotoğrafta, TIR'ın dorsesinde bir şeridi tamamen kapatacak büyüklükte iki ham mermer bloğun yüklü olduğu ve herhangi bir önlemin alınmadığı görülüyor.
Sürücüler, TIR'ın bu şekilde ilerleyerek trafikte tehlike yaratmasına tepki gösterdi.
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