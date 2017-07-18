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Trafikte acı tablo: 6 ayda bin 510 can kaybı

Artırılan denetimlere rağmen kural tanımayan sürücüler dehşet saçmayı sürdürüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı verilerine göre, yılın ocak-haziran döneminde meydana gelen 190 bin 509 kazada bin 510 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 134 bin 244 kişi de hastanelerde tedavi altına alındı

Trafikte acı tablo: 6 ayda bin 510 can kaybı

Artırılan denetimlere rağmen kural tanımayan sürücüler dehşet saçmayı sürdürüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı verilerine göre, yılın ocak-haziran döneminde meydana gelen 190 bin 509 kazada bin 510 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 134 bin 244 kişi de hastanelerde tedavi altına alındı

18 Temmuz 2017 Salı 12:06
Trafikte acı tablo: 6 ayda bin 510 can kaybı
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BU rakamların sadece kaza yerindeki can kayıpları olduğuna dikkat çeken uzmanlar, hastanelerdeki ölümlerle birlikte tablonun daha da karardığını, can kaybının 3 bini bulduğunu belirtiyor.
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı verilerine göre, ocak - haziran döneminin trafik bilançosunu kamuoyu ile paylaştı. Buna göre haziran ayında ülke genelinde meydana gelen 34 bin 749 kazada 29 bin 493 kişi yaralanırken, 340 kişi de hayatını kaybetti. Yılın ocak-haziran döneminde ise meydana gelen 190 bin 509 kazada bin 510 kişi hayatını kaybederken 134 bin 244 kişi yaralandı. Altı aylık dönemde 39 bin 82 kaza tek taraflı, 37 bin 467 kaza da çift taraflı olarak vuku buldu.
Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı'nın, "Tarafların anlaşarak kendi aralarında tutanak tanzim ettiği maddi hasarlı trafik kaza sayıları dahil edilmemiştir. Rakamlar kaza yerinde meydana gelen ölü sayılarını içermektedir." notuyla paylaştığı rakamlarla acı tabloyu gözler önüne serdi.
Ülke genelinde yılın ilk 6 ayındaki kazalardan 584 bin 859'una sürücü, 8 bin 476'sına yayalar ve 567'sine ise yol kusuru sebep oldu. Ülke genelinde 6 aylık dönemde 356 kazaya ise yolcular sebep oldu. Altı aydaki kazalardan 69 bin 36'sına otomobil, 3 bin 316'sına bisiklet, 25'ine at arabası, 33'üne tren ve 33'üne de tramvay karıştı. Alkol alıp direksiyona geçen bin 82 kişi kazaya sebebiyet verdi.
Kesilen cezalar 1.2 milyar lirayı aştı

İlk altı aylık dönemde Hakkari ve Tunceli'de ölümlü kaza meydana gelmedi. Ocak-mayıs döneminde İstanbul'daki trafik kazalarında, 98 Bursa'da ise 48 kişi kaza yerinde öldü. Kural ihlali yapan 4 milyon 577 bin 271 sürücü, yaya ve yolcuya 1 milyar 211 milyon 24 bin 863 lira ceza yazıldı. Alkollü araç kullandıkları tespit edilen 49 bin 269 sürücüye ise cezai müeyyide uygulandı. 484 bin 413 araç ise çeşitli kusurlar sebebiyle trafikten men edildi. 

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